Juventus | Pjanic sarà sottoposto ad accertamenti

Juventus - Pjanic sta tornando a Torino : il centrocampista si è fatto male in nazionale : La Juve, in questi giorni, sta lavorando senza i 14 nazionali. Oggi però per i bianconeri non è arrivata una buona notizia. Infatti, Miralem Pjanic avrebbe riportato un affaticamento muscolare e stando a quanto afferma Sky Sport, il giocatore sta lasciando il ritiro della Bosnia per fare il suo rientro a Torino. Il numero 5 bianconero avrebbe accusato un problema muscolare e si tratterebbe di un affaticamento. Per questo motivo non potrà essere ...

Repubblica : da Pjanic in Inter-Juventus - Orsato è in declino : Il commento «Quel giorno, Daniele Orsato di Montecchio Maggiore sbagliò. Graziò Pjanic, che doveva essere espulso per una seconda ammonizione. Decise di risparmiargliela. La Juve che stava perdendo vinse. Il Napoli perse il giorno dopo a Firenze partita e titolo». Repubblica scrive così del fischietto veneto, che da allora non ha incrociato Inter, Juventus e Napoli. Le due squadre che ha arbitrato il 28 aprile 2018 e il terzo lato del triangolo ...

Juventus - Pjanic striglia la sua squadra dopo la sconfitta contro Mou : “abbiamo perso tempo” : Miralem Pjanic torna sulla sconfitta contro il Manchester United: il centrocampista bosniaco manda un importante messaggio alla sua Juventus “Se giochi bene e non vinci, hai perso tempo” … Che ci serve di lezione Ripartiamo da qui #ForzaJuve#finoallafine @Juventus. Così Miralem Pjanic parla della sconfitta maturata ieri all’Allianz Stadium tra la sua Juventus e il Manchester United. Sul suo profilo Instagram infatti il ...

Juventus - Pjanic : “fase difensiva da migliorare” : “In Serie A chi prende meno gol vince il campionato: dobbiamo migliorare nella fase difensiva per subirne meno”. Miralem Pjanic mette in evidenza una delle poche note dolenti della Juventus in questo avvio di campionato: “Ogni anno giochiamo una sessantina di match – ha raccontato il centrocampista bosniaco ai microfoni di Sky -, il mister ci ripete sempre che bisogna gestire le partite. Provare a chiudere più ...

Juventus - Pjanic parla della vittoria della Champions League : Miralem Pjanic , uno dei titolari indiscutibili dei bianconeri, è convinto che sia la stagione buona per la Juventus e lo ha spiegato ai microfoni di Sky Sport. Facciamo parte di quel gruppo di ...

Juventus - Pjanic a Sky : 'Stagione fin qui straordinaria. Vogliamo vincere la Champions e possiamo farcela' : ... proprio la Champions League: tanti gli argomenti trattati da Miralem Pjanic , intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport per una lunga intervista. Quali sono le tue condizioni fisiche? Con ...

Juventus - le fatiche di Pjanic e dei mediani : TORINO - Con una rosa di cinque centrocampisti e un sistema di gioco che prevede, prevalentemente, l'impiego di una linea mediana a tre, se due giocatori finiscono in infermeria è normale che gli ...

Juventus - Pjanic : “abbiamo tutto per vincere” : “Vogliamo provare a prendere tutto quello che è possibile. La nostra rosa è ampia e competitiva abbastanza per poter vincere tutto”. Lo ha detto il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic, a margine dell’evento organizzato all’Adidas Store in corso Vittorio Emanuele II a Milano. “Lo scudetto è il lavoro di tutto un anno, la gente pensa sia facile per noi vincerlo ma c’è dietro tanto sacrificio ...

Juventus - Pjanic punta alla Champions : “adesso la rosa è ampia e competitiva” : Miralem Pjanic e l’obiettivo Triplete per la Juventus, mai negato dalla dirigenza e dai calciatori bianconeri “Ovviamente la Champions sarà uno degli obiettivi principali per noi, per la società e i tifosi. La squadra è consapevole della propria forza e vorremmo provare a prendere tutto quello che è possibile perché la rosa è molto ampia e molto competitiva. Siamo abbastanza forti per provare a vincere tutto quello che ...