Juventus | Bonucci e Chiellini rientrano prima

Milan-Juventus - il post di Bonucci fa infuriare i tifosi rossoneri : Leonardo Bonucci ha postato una foto con commento a corredo, che non è stata gradita dai tifosi del Milan Una faccia sorridente, il tag in quel di San Siro ed un commento forse provocatorio. Questo il post Instagram di Leonardo Bonucci, il quale ha fatto arrabbiare (nuovamente) i tifosi del Milan dopo la gara di ieri sera contro la sua Juventus. “Vittorie così hanno un peso ed una valenza doppia“, ha scritto Bonucci sui ...

Juventus - Bonucci sull’esclusione : “Non mi sarei mai tirato indietro - queste gare mi esaltano” : La partita di ieri tra Milan e Juve ha avuto come tema principale Gonzalo Higuain, autore di un errore dal dischetto ed espulso in seguito alle eccessive proteste. Ma il match ha avuto anche un protagonista mancato: si tratta di Leonardo Bonucci, lo scorso anno in rossonero prima di tornare quest’anno sotto la Mole da cui proveniva. Durante la gara, che lui ha osservato interamente dalla panchina, il tifo milanista gli ha dedicato ...

Juventus - Allegri : 'Grande reazione. Bonucci? Deve riposare...' : Dopo la vittoria a San Siro contro il Milan, pronta reazione alla sconfitta in Champions contro il Manchester United, ecco il commento di Massimilano Allegri: 'Siamo rientrati subito bene dopo la ...

Juventus - Bonucci : 'Panchina? Sono sorpreso - avrei voluto giocare' : Leonardo Bonucci , difensore della Juventus , ha parlato alla vigilia della sfida contro il Milan, sua ex squadra, ai microfoni di Sky Sport dell'esclusione dall'undici titolare: 'Io in panchina? Sinceramente Sono rimasto sorpreso anch'io ieri quando il mister ha dato le casacche. Chi mi conosce sa che mai e poi mai mi sarei tirato ...

Milan-Juventus - Bonucci : 'Sorpreso per l'esclusione - ma la squadra viene prima di tutto. La Juve è casa mia' : Il difensore è stato intervistato prima del fischio d'inizio su Sky Sport: "Sono rimasto sorpreso per l'esclusione, chi mi conosce sa bene che non mi sarei mai tirato indietro in una partita di ...

Milan-Juventus - Bonucci chiarisce il motivo della sua esclusione : “non mi sono tirato indietro - Allegri mi ha detto…” : Leonardo Bonucci partirà dalla panchina in Milan-Juventus: il difensore bianconero ha spiegato i motivi della sua esclusione, chiarendo la sua posizione nei confronti della partita contro la sua ex squadra Allegri lo aveva annunciato titolare in conferenza stampa, poi al momento di assegnare la maglia di titolare, al fianco di Chiellini non compariva più il nome di Bonucci, ma quello di Benatia. I più maliziosi aveva subito avanzato la ...

Milan-Juventus - Bonucci è in dubbio : ipotesi Benatia dal 1' : TORINO - Leonardo Bonucci torna, se così si può dire, sul luogo del delitto. In quel San Siro, e contro quel Milan, che per lui è stato teatro dalle mille aspettative di nuova vita, prima, eppoi ...

Milan-Juventus - decisione clamorosa di Allegri : Bonucci non ci sarà! : Leonardo Bonucci, dato come titolare nella conferenza stampa della vigilia, non giocherà dal primo minuto Milan-Juventus: clamoroso dietrofront di Massimiliano Allegri “Bonucci-Chiellini? Se non succede niente di particolare giocano loro. Non è semplice scegliere i due centrali, ne abbiamo cinque e abbiamo i migliori. Il bene per la squadra è che se uno riposa, l’altro è sempre all’altezza”, queste le parole di Massimiliano ...

Milan-Juventus - Allegri su Ronaldo - Bonucci e Matuidi : GOL A DIFESA SCHIERATA - 'Il calcio non è una scienza esatta, altrimenti tutte le partite finirebbero 0-0. Poi ci sono anche gli avversari: l'altro giorno non abbiamo subito un tiro in porta. In ...

Il Manchester United vince - Mourinho sbeffeggia i tifosi della Juventus : il gesto dello Special One fa infuriare Bonucci [FOTO E VIDEO] : Al termine della partita, l’allenatore portoghese si porta la mano all’orecchio sbeffeggiando i tifosi della Juventus Il cuore interista di Mourinho viene fuori alla fine del match tra Juventus e Manchester United, match vinto in extremis dai ‘Red Devils’ grazie al gol di Mata e all’autogol di Alex Sandro. Un successo valso come una liberazione per Josè Mourinho che, al fischio finale, si lascia andare ad un ...

Juventus Manchester United - Allegri e Bonucci in conferenza stampa LIVE : LIVE 19:39 6 nov Domanda Sky ad Allegri: Come stanno gli infortunati? "Khedira sta bene, così come Matuidi e Mandzukic. Al momento nelle scelte è più avanti Khedira" 19:38 6 nov Domanda Sky ad Allegri:...

Juventus - Bonucci : “tutti ci aspettano - dobbiamo essere pronti” : “In questa Serie A non esistono partite facili, tutti ci aspettano e dovremo sempre farci trovare pronti”. Il pensiero di Leonardo Bonucci espresso nel tweet pubblicato dopo il successo per 3-1 sul Cagliari, partita più sofferta di quanto non dica il risultato finale: “Decima vittoria e adesso prepariamoci al meglio per una grande notte di Champions in casa nostra, nel nostro stadio”, afferma il difensore.L'articolo ...

Juventus - Chiellini : "Io - Barzagli e Bonucci vicini alla perfezione" : Il difensore: "In Italia c'è un buco di dieci anni tra i difensori di livello internazionale. In campo devo sempre trovare un nemico"

