Judo | Grand Prix L’Aia 2018 | Italia a secco di medaglie nella prima giornata | Odette

Asd Judo Frascati - una grande festa e tanti podi per la prima tappa del trofeo “Quattro stagioni” : Roma – La consueta grande festa e il pieno di podi per l’Asd Judo Frascati e i suoi piccoli atleti che domenica scorsa hanno partecipato in massa alla prima tappa del trofeo “Quattro stagioni”. Tra l’altro la gara promozionale organizzata dalla Federazione si è svolta proprio presso il complesso sportivo della “Banca d’Italia” a Vermicino e dunque gli atleti tuscolani hanno gareggiato da padroni di casa. Ben 57 i tesserati dell’Asd Judo ...

Judo - Grand Prix L’Aia 2018 : 16 azzurri volano in Olanda per l’ultimo Grand Prix dell’anno : Dopo aver raccolto un argento con Maria Centracchio nei -63 kg a Tashkent, l’ItalJudo si presenta in Olanda per l’ultimo Grand Prix della stagione con una maxi-spedizione di 16 atleti. Le gare si disputeranno a The Hague (L’Aia) da venerdì a domenica, con 443 atleti iscritti provenienti da 66 nazioni. Gli azzurri vanno a caccia di punti preziosissimi nel ranking mondiale di qualificazione olimpica a Tokyo 2020, ma dovranno ...

Judo - Grand Prix The Hague 2018 : i convocati dell’Italia - 16 azzurri in Olanda. C’è Odette Giuffrida : Nel weekend si disputerà il Grande Prix di The Hague, uno degli appuntamenti più importante del calendario internazionale di Judo e che in questa occasione metterà in palio punti pesanti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia sarà presente con ben sedici alfieri in terra olandese, pronti a lottare per salire sul podio: si punta in particolar modo su Odette Giuffrida, su Matteo Medves e sugli Esposito ma tutti gli ...

Judo - Grand Prix Tashkent 2018 : Politi - Rosetta e Marchiò eliminate agli ottavi di finale nei -78 e +78 kg femminili : Il Grand Prix di Tashkent 2018 è andato in archivio con la conclusione della terza e ultima giornata di gare, in cui sono stati assegnati gli ultimi cinque titoli ancora in palio con tre atlete azzurre impegnate nelle categorie -78 e +78 kg femminili. Linda Politi ha usufruito di un bye al primo turno ed ha esordito nel tabellone dei -78 kg direttamente agli ottavi di finale contro la tedesca Luise Malzahn, uscendo però sconfitta ...

Judo - Grand Prix Tashkent 2018 : Maria Centracchio incanta e si ferma solo in finale nei -63 kg : L’ItalJudo batte un colpo a Tashkent (Uzbekistan) con la splendida prestazione di Maria Centracchio, che conquista un inaspettato argento nei -63 kg femminili in occasione della seconda giornata del penultimo Grand Prix dell’anno. L’azzurra si è resa protagonista di una cavalcata entusiasmante che si è fermata solo nell’atto conclusivo a cospetto della mongola Mungunchimeg Baldorj (bronzo ai Mondiali 2017), la quale ha ...

Judo - Grand Prix Tashkent 2018 : Matteo Piras eliminato al secondo turno dei -66 kg - la kosovara Kelmendi torna al successo nei -52 kg : Il percorso di qualificazione olimpica a Tokyo 2020 continua a Tashkent, in Uzbekistan, con lo svolgimento del penultimo Grand Prix di Judo dell’anno, che terminerà domenica con l’assegnazione degli ultimi titoli. Nella prima giornata l’Italia è stata rappresentata da un solo atleta, Matteo Piras, mentre gli altri componenti della spedizione azzurra combatteranno a partire da domani. Il 25enne azzurro era impegnato nella ...

Judo - riparte la corsa verso le Olimpiadi 2020 : Grand Prix a Tashkent e The Hague - gli italiani convocati : La corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 entra sempre più nel vivo anche per quanto riguarda il Judo. Nei prossimi due weekend, infatti, si disputeranno due Grand Prix che assegneranno punti pesantissimi per la qualificazione alla rassegna a cinque cerchi. Si incomincerà a Tashkent (Uzbekistan) dal 9 all’11 novembre e poi si volerà a The Hague (Paesi Bassi) dal 16 al 18 novembre. L’Italia sarà presente in Uzbekistan con cinque ...

Judo - due Grand Prix in programma nei prossimo dieci giorni : azzurri impegnati in Uzbekistan e Olanda : Gli atleti azzurri gareggeranno in due Grand Prix in programma nei prossimi dieci giorni prima a Tashkent e poi a The Hague Il calendario della corsa olimpica propone due Grand Prix nell’arco di dieci giorni. Sono i giorni che passano dall’inizio dell’imminente fine settimana in Uzbekistan, con il Grand Prix a Tashkent da venerdì 9 a domenica 11, alla fine del Grand Prix successivo a The Hague, in Olanda, da venerdì 16 a ...

Judo - Grand Slam Abu Dhabi 2018 : assegnati gli ultimi cinque titoli nelle categorie pesanti : La terza e ultima giornata del Grand Slam Abu Dhabi 2018 di Judo è terminata con le fasi finali delle ultime cinque categorie di peso previste dal programma: -78 e +78 kg femminili, -90, -100 e +100 kg maschili. Nessun italiano in gara quest’oggi, visto che la nostra unica rappresentante in questo Slam, Odette Giuffrida, ha combattuto nella prima giornata della kermesse emira. Nei -78 kg femminili ha trionfato una delle stelle della ...

Judo - Grand Slam Abu Dhabi 2018 : Odette Giuffrida torna alla vittoria - l’Italia può sorridere : Il quarto (e penultimo) Grand Slam della stagione di Judo, che si è svolto in questi giorni ad Abu Dhabi, ha regalato una gioia immensa alla nazionale azzurra con la splendida medaglia d’oro di Odette Giuffrida nei -52 kg femminili. L’Italia si è presentata negli Emirati Arabi Uniti solo con una Judoka dopo gli ottimi risultati raccolti dalla selezione Under 21 ai Mondiali Junior di Nassau (edizione record per la nostra nazionale con ...

Judo - Grand Slam Abu Dhabi 2018 : Franssen e Pinot festeggiano al femminile - Muki e Shavdatuashvili tra gli uomini : La seconda giornata del Grand Slam Abu Dhabi 2018 di Judo è andata in archivio con lo svolgimento del torneo di quattro categorie, due femminili e due maschili. Non erano impegnati atleti azzurri, che non saranno presenti neanche nelle gare dell’ultima giornata del programma. Nei -63 kg femminili ha conquistato il successo l’olandese Franssen sconfiggendo prima la tedesca Trajdos e successivamente la slovena Leski nell’atto ...