Italia | Mancini stregato da Kean | ' Contro gli Usa starà con noi'

Roberto Mancini : “L’Italia non è mai morta. Immobile? Probabile titolare col Portogallo. E gli obiettivi…” : Giornata di vigilia per l’Italia che domani affronterà il Portogallo a San Siro in un incontro valevole per la Nations League. Gli azzurri sperano di battere i Campioni d’Europa per continuare a inseguire una difficile qualificazione alla Final Four della neonata competizione organizzata dalla UEFA, la nostra Nazionale tornerà nello Stadio in cui ha mancato la qualificazione ai Mondiali e spera naturalmente di riscattarsi. Il CT ...

Italia - la rivoluzione culturale di Mancini (per oggi e per domani) : Una nuova nazionale A 24 ore da Italia-Portogallo, match decisivo per la Nations League, il movimento calcistico Italiano vive un momento importante. La nazionale di Mancini è pronta a giocare la sua seconda partita di fila con una nuova impostazione filosofica, mentale, quindi tattica. Ovvero: i calciatori che determinano il gioco a partire dalla loro qualità e non solo per compartimenti tattici di tipo stagno. Per noi, si tratta di una ...

Italia-Portogallo - Mancini pronto alla sfida : “Immobile avvantaggiato per l’attacco” : Roberto Mancini ha parlato della gara che l’Italia giocherà domani contro il Portogallo in un San Siro gremito in ogni ordine di posti “Nelle prime partite avevamo l’esigenza di far fare esperienza ai giovani anche in prospettiva. Abbiamo ottimi giocatori di 18-19 anni che hanno bisogno di giocare. Il nostro obiettivo è andare all’Europeo. Se uno è bravo arriva e abbiamo una generazione di ragazzi di 18/19/20 anni che hanno bisogno ...

Italia - Romagnoli lascia il ritiro per un problema muscolare : Mancini convoca Acerbi al suo posto : Il difensore azzurro ha già lasciato il ritiro di Coverciano per una contrattura, al suo posto il ct ha convocato Acerbi Prima Bernardeschi, adesso è il turno di Alessio Romagnoli. Il difensore rossonero ha dovuto abbandonare nel pomeriggio di oggi il ritiro di Coverciano per una fastidiosa contrattura, che non gli avrebbe permesso di scendere in campo né con il Portogallo e nemmeno con gli Stati Uniti. Per questo motivo, lo staff tecnico ...

Italia-Portogallo - le probabili formazioni : dubbi in attacco per Roberto Mancini : Il ct azzurro ha deciso di optare per il 4-3-3, in attacco si giocano il posto da punta centrale Immobile e Berardi Obiettivo tre punti per l’Italia nell’ultimo appuntamento della Nations League, gli azzurri chiuderanno domani con il match casalingo contro il Portogallo, prima dell’ultima sfida tra portoghesi e Polonia. Jennifer Lorenzini/LaPresse La Nazionale italiana è obbligata alla vittoria per sperare nella ...

Italia-Portogallo - entusiasmo già alle stelle e pubblico delle grandi occasioni a San Siro : nel frattempo Mancini valuta alcuni oriundi [NOMI e DETTAGLI] : Il campionato di Serie A si ferma per lasciare spazio alle Nazionali, in campo l’Italia per la gara di Nations League contro il Portogallo. Dopo la debacle della mancata qualificazione ai Mondiali in Russia è iniziato un nuovo progetto con Roberto Mancini in panchina, nonostante qualche dubbio iniziale il Ct sta convincendo dopo le ultime prestazioni. Adesso la prova del nove contro il Portogallo, si torna sul luogo del delitto, ...

