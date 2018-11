Italia | la rivoluzione culturale di Mancini per oggi e per domani

La rivoluzione Italiana del 4 marzo nasce dalla frustrazione del ceto medio : Nell'autunno 2018 Pier Giorgio Ardeni, presidente dell'Istituto Cattaneo, attingendo a una ricerca Ocse, che riunisce i 35 paesi più industrializzati del mondo, avverte che chi nasce oggi in Italia ...

La "rivoluzione" rétro del Giro : nel 2019 si correrà solo in Italia : Un abbrivio bello e suggestivo, che darà chiaramente un volto all'edizione numero 102 presentata da Rcs Sport ieri a Milano. Poi però bisognerà aspettare una settimana per vedere qualcosa di ...

Coni - il portafoglio passa al governo La rivoluzione per lo sport Italiano : Ma il problema più grosso si riflette sui Giochi 2026: accetterà il Cio di assegnarli a Milano-Cortina visto che il Coni che rischia di finire «commissariato» dalla politica?

Parte la rivoluzione AmazonAnche in Italia Alexa ed Echo : Amazon porta l'intelligenza artificiale nelle case: Echo e Alexa ora sono disponibili anche in Italia e Spagna. Lo ha annunciato la societa' di Jeff Bezos, ricordando come l'assistente vocale Alexa, basata sul cloud, "diventa sempre piu' intelligente: risponde alle domande, riproduce la musica, controlla luci e termostati compatibili, fornisce risultati sportivi, notizie e molto altro" Segui su affarItaliani.it

Credito al consumo - la rivoluzione è servita : arrivano in Italia i prestiti personali a interesse negativo : INIZIA LA rivoluzione 'Da diversi anni, soprattutto nel mondo della grande distribuzione, i consumatori sono abituati alla possibilità di ottenere finanziamenti a tasso 0' , spiega Andrea Bordigone, ...

Rugby : possibile rivoluzione estiva? Proposta una World League - l’Italia non ci sta : Una possibile rivoluzione estiva per quanto riguarda il mondo del Rugby per le nazionali. Durante la riunione di World Rugby a Sydney il vice presidente Agustin Pichot ha proposto un nuovo torneo internazionale, che andrebbe a sostituire i tour estivi e si disputerebbe nel mese di novembre. Una sorta di World League: al via ci sarebbero le 12 migliori squadre del ranking mondiale (l’Italia, al momento 14ma, sarebbe esclusa), sei ...

Giorga Meloni - la rivoluzione sovranista nel centrodestra : svuota Forza Italia - chi va con lei : Dall' Isola Tiberina arriva il segnale che molti attendevano. Tutti coloro che, delusi in Forza Italia o rinchiusi nel recinto di centrodestra in cerca d' autore, aspettavano l' iniziativa di qualcuno ...

Ad Atreju c’è Bannon : “Italia esperimento importante - da vostro governo parte rivoluzione”. Ma Fratelli d’Italia è all’opposizione : Accolto tra gli applausi ad Atreju, dopo le polemiche a distanza del forzista e presidente dell’Europarlamento Antonio Tajani, l’ex stratega di Donald Trump, Steve Bannon, è intervenuto dal palco della manifestazione targata Fratelli d’Italia: “Giorgia Meloni e Matteo Salvini sono dei sovvertitori. Sono venuto qui per dirvi che non siete soli. Il vostro è l’esperimento più importante. Da qui può partire la ...

Steve Bannon a Roma 'Rivoluzione sovranista partirà dall Italia. Salvini e Meloni come Trump' : Bannon dal palco ha parlato dell'universo mondo, di una società divisa fra popolo ed élite, di radici giudaico cristiane. Con il popolo destinato a vincere grazie a personaggi come Trump in America, ...

Bannon va ad Atreju : "Dall'Italia rivoluzione". FdI entra in "The Moviment" : Steve Bannon , ospite alla festa di Atreju di Fratelli d'Italia , ha parlato della situazione politica nel nostro Paese: 'L'Italia ora è il centro dell'universo della politica. Sono venuto qui per ...

Bannon : "Dall'Italia può partire la rivoluzione" : "Oggi l'Italia è il centro della politica mondiale. Salvini e Giorgia Meloni sono sovvertitori". Lo ha detto Steve Bannon intervenendo ad Atreju, la festa di Fdi in corso a Roma.L'ex stratega della Casa Bianca ripone molte aspettative nel governo gialloverde: "Se funzionerà qui la rivoluzione si diffonderà", ha detto. Non ha intenzione di dare suggerimenti all'Italia perché è convinto che il governo italiano ...

Atletica - rivoluzione in casa Italia : Antonio La Torre nuovo DT? Possibile reintegro di Stefano Baldini! : L’Atletica Italiana è nell’occhio del ciclone dopo i pessimi risultati ottenuti agli Europei di Glasgow che confermano il crollo totale del movimento già palesato tra Olimpiadi e Mondiali negli ultimi anni. Queste sono ore decisive perché si sta definendo quale sarà la prossima struttura tecnica federale e l’organigramma verrà confermato durante il consiglio in programma venerdì 28 settembre. Intanto arrivano già le prime ...