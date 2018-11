Intervista – Irene Grandi | «Festeggio i miei primi venticinque anni in musica con un

domanipress

(Di venerdì 16 novembre 2018)è da sempre un’artista che ha fatto della ricerca un suo punto fermo, indipendente, trasgressiva, graffiante e sopratutto mutevole, la sua carrierale ha inciso un solco profondo nellaitaliana con successi senza tempo che si sviluppano in universi sonori diversi mescolati tra di loro. Oggi adi distanza dal suo debutto, la cantante di “In vacanza da una vita“, è tornata in coppia con il duo Pastis dei fratelli Marco e Saverio Lanza “Lungoviaggio” un visual album innovativo formato artistico che si sviluppa in un felice connubio tra videoarte e canzone, proponendo nella sua track list dodici video-opereli. La scaletta del visual album si avvale di prestigiosissime collaborazioni di personaggi unici del loro settore, per ciascuno dei quali il viaggio ha in vario modo contraddistinto la loro carriera: ci ...