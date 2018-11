Inter | Modric potrebbe arrivare a gennaio | cambierebbe l' undici di Spalletti RUMORS

Inter - a gennaio obiettivo Modric e asse di mercato con Mendes (Rumors) : L'Inter non guarda soltanto al campo, con il match in programma domenica alle 12:30 contro l'Atalanta [VIDEO] allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo, valido per la dodicesima giornata di campionato. La societa' nerazzurra, infatti, sara' tra quelle che si muoveranno nella prossima finestra di Calciomercato, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, sia per quanto riguarda le operazioni in uscita. Il club meneghino vuole ...

Inter - possibile il ritorno di fiamma per Luka Modric (RUMORS) : L'Inter potrebbe muoversi in maniera decisa nella prossima sessione di Calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti. L'obiettivo principale resta quello di rinforzare il centrocampo con un innesto di grande qualita': il match contro il Barcellona, infatti, ha messo in evidenza alcune lacune ancora da colmare per poter competere con club di quel livello e non è un caso che la scorsa estate sia stato fatto un ...

I piani di mercato dell'Inter : da Modric a Gabigol : L'apparente silenzio di Ausilio e Steven Zhang sulla questione mercato non può far altro che bene all' Inter : ciò sta permettendo loro di lavorare con estrema lucidità, calma e diplomazia. È ...

Inter - Suning sogna Luka Modric (RUMORS) : L'ottimo momento che sta vivendo l'Inter in questa parte della stagione sta influenzando anche l'ambiente, con l'entusiasmo alle stelle testimoniato dagli oltre sessantacinquemila spettatori previsti allo stadio Meazza sabato, alle ore 15, per affrontare il Genoa. I nerazzurri, dopo aver battuto la Lazio 3-0 allo stadio Olimpico lunedì sera, sono balzati al secondo posto in classifica, pari punti con il Napoli, a sei lunghezze dalla Juventus ...

Inter - Zhang vuole rinforzare la squadra : il sogno è Modric (RUMORS) : L'Inter ha ottenuto una vittoria fondamentale ieri allo stadio Olimpico contro la Lazio per 3-0, in una sorta di scontro diretto anticipato per la zona Champions. Con questo successo i nerazzurri balzano al secondo posto in classifica a ventidue punti, agguantando il Napoli e restando a sei lunghezze dalla Juventus capolista. Si tratta dei primi tre punti ottenuti dal nuovo presidente, Steven Zhang, il più giovane della storia Interista, ...

Inter - Modric vuole lasciare il Real Madrid (RUMORS) : In casa Inter c'è aria di cambiamento, a cominciare dalla nomina del nuovo presidente arrivata ieri. Sara' Steven Zhang a prendere il timone della societa' dopo Erick Thohir, Cambiamenti che non finiranno qui visto che presto potrebbe arrivare anche l'ufficialita' dell'arrivo dell'ex amministratore delegato della Juventus, Giuseppe Marotta. Anche a livello tecnico, però, potrebbero esserci dei cambiamenti all'Interno della rosa a disposizione di ...

Suning vuole un'Inter da Triplete : assalto a Modric e a Martial (RUMORS) : Venerdì è cominciata la rivoluzione societaria in casa Inter con la nomina di Steven Zhang come nuovo presidente. Il figlio del patron di Suning, Jindong Zhang, succede a Erick Thohir, con il tycoon indonesiano che potrebbe presto cedere al colosso di Nanchino anche le restanti quote di cui è in possesso. Presto poi potrebbe esserci anche l'innesto di un dirigente di livello assoluto come Giuseppe Marotta, che ha lasciato la Juventus di recente. ...

Calciomercato Inter : Modric sempre nel mirino - si riproverà a gennaio : Il match di Champions League perso contro il Barcellona mercoledì per 2-0 ha messo in evidenza quelli che sono ancora alcuni limiti presenti all'Interno della rosa dell'Inter. I nerazzurri, infatti, nei primi quarantacinque minuti non sono mai riusciti a far girare la palla e, anzi, hanno subito il palleggio della squadra avversaria. Solo nei primi quindici minuti della ripresa c'è stata una lieve ripresa grazie anche al pressing alto che ha ...

Calciomercato Inter - non solo Modric : tutti i nomi per il centrocampo [FOTO] : 1/6 Modric (Foto AFP/LaPresse) ...

Inter - il Real Madrid tenta l'Inter per Icardi : pronta l'offerta di 40 milioni più Modric : Uno dei giocatori che continua ad essere al centro dei rumors di mercato è il capitano dell'Inter, Mauro Icardi. Il centravanti argentino sta discutendo il rinnovo di contratto con la societa' nerazzurra, ma ci sono ancora distanze tra domanda ed offerta e, per questo motivo, ci sono club che sono pronti a inserirsi sul giocatore. Tra questi c'è il Real Madrid, che sta avendo non poche difficolta' in questa prima parte della stagione in fase ...

Real Madrid : offerta shock all’Inter per Icardi - inserito Modric nell’affare : Real Madrid pronto a sferrare un nuovo attacco all’Inter per avere in rosa Mauro Icardi, Florentino Perez prova ad inserire Modric nell’affare Il Real Madrid continua il proprio pressing su Mauro Icardi. E’ ben noto l’interesse del club spagnolo per l’attaccante dell’Inter, ma adesso, secondo quanto rivelato dai colleghi di Diario Gol, i blancos sarebbero pronti a proporre un’offerta molto ...

Inter - Modric vuole lasciare il Real Madrid : arriva il comunicato alla dirigenza : Il vero tormentone di mercato dell'ultima estate è stato quello relativo il possibile trasferimento di Luka Modric all'Inter. Il centrocampista croato avrebbe voluto lasciare il Real Madrid per provare una nuova esperienza e la moglie avrebbe visto di buon occhio un trasferimento a Milano. L'entourage del giocatore ha avuto modo di proporlo alla societa' nerazzurra in occasione del trasferimento di Sime Vrsaljko dall'Atletico Madrid e, se ...

Inter - si riaccende la pista che porta a Modric : Sembra non voler aver fine il tormentone di mercato che vede Luka Modric in ottica Inter. Il centrocampista croato è stato a lungo corteggiato e accostato ai nerazzurri la scorsa estate, in quella che sembrava solo una suggestione di mercato e che invece si è poi rivelata una vera e propria trattativa portata avanti dall'entourage del giocatore, che avrebbe voluto lasciare il Real Madrid per provare una nuova esperienza. Entourage che non sembra ...