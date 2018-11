Inter | la storia dell' esultanza di Epic Brozovic

Atalanta - Percassi : “Contro l’Inter la partita più bella della nostra storia” : “Con l’Inter domenica scorsa abbiamo raggiunto il top, è stata la partita più bella della storia dell’Atalanta“. Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha usato toni trionfalistici per commentare il 4-1 casalingo rifilato alla squadra di Spalletti. Il numero uno nerazzurro invita comunque a mantenere i piedi per terra, soprattutto considerando che solo poche settimane fa Ilicic e compagni annaspavano in ...

Serie A Atalanta - Percassi : «Con l'Inter partita più bella della nostra storia» : Qualche battuta sull'Intervista di ieri della Gazzetta dello Sport all'allenatore Gian Piero Gasperini , che ha affermato che non rinuncerebbe alla qualificazione alla Champions per firmare per l'...

Fabrizio Corona : “La madre di Asia? Intervenire così vuol dire che c’è invidia”. E ancora : “Con Lele Mora storia omosessuale? Ma va - no. Però gli voglio bene” : Fabrizio Corona continua il suo tour di ospitate nei programmi Mediaset. Dopo l’arrivo al Maurizio Costanzo Show, l’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, l’intervista a Verissimo, ha accettato l’invito di Piero Chiambretti su Rete 4. A CR4-La Repubblica delle Donne ha replicato alle dichiarazioni di Alessandro Cecchi Paone, che aveva attaccato duramente Silvia Provvedi perché fidanzata per quasi tre anni con ...

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne - al Mancinelli platea di giovani per la storia di Lucia Annibali : ORVIETO Al Teatro Mancinelli la Giornata del 12 novembre è stata inserita all'interno della rassegna di spettacoli dedicati alle scuole anticipando la data del 25 novembre, istituita a livello Internazionale per contrastare la violenza sulle donne. Con un messaggio forte di speranza e di coraggio ...

Formula 1 - GP Brasile 2018. Interlagos tra storia e curiosità : Una curiosità: tutti e 4 i campioni del mondo presenti in griglia quest'anno , Hamilton, Vettel, Raikkonen e Alonso, hanno vinto e perso almeno un titolo ad Interlagos. Pilota Vinti Persi Alonso 2005,...

Isoardi e Salvini - addio social. Elisa : «Il gossip non mi Interessa. Se una storia finisce - finisce» : Il primo pensiero è stato: vuoi vedere che si tratta di una trovata per svincolarsi dalla pressione delle imminenti nomine Rai? Invece no: la storia d'amore tra Elisa Isoardi e Matteo...

Calcio - Champions League : Inter-Barcellona da record - sarà l’incasso più alto della storia di una squadra italiana : La super sfida di Champions League di domani sera tra Inter e Barcellona è già entrata nella storia del Calcio italiano ancora prima di essere giocata. Infatti, come comunicato dallo stesso club nerazzurro, l’incasso di 5,8 milioni di euro rappresenta un record, visto che si tratta del più alto della storia fatto registrare da una squadra italiana. Questa cifra storica è frutto di circa 74mila biglietti venduti per il big match di San Siro e ...

Inter-Barcellona è record : incasso più alto della storia di un’italiana : CHAMPIONS LEAGUE- L’Inter, domani, nella partita contro il Barcellona, batterà il record di un’italiana per quanto riguarda gli incassi. Il dato è incredibile: 5,8 milioni di euro entreranno nelle casse della società grazie alla passione dei tifosi. Gli spettatori saranno intorno agli 80 mila. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU ...

GF VIP : Dopo ieri sera - il figlio di Jane Alexander Interviene e dice la sua sulla storia della madre con Elia Fongaro : ieri sera durante la puntata del Grande Fratello Vip è stato citato il figlio di Jane Alexander, alludendo al fatto che potrebbe non approvare il comportamento dell’attrice con Elia Fongaro. Proprio durante la sfuriata... L'articolo GF VIP: Dopo ieri sera, il figlio di Jane Alexander interviene e dice la sua sulla storia della madre con Elia Fongaro proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

STEVEN ZHANG : "L'Inter E SINONIMO DI GLORIA - DI VITTORIE E DI STORIA" : Sento la responsabilita di soddisfare la passione di milioni di tifosi in tutto il mondo e sono piu che pronto ad accettare la sfida da Presidente nel 110o anno di vita di questo Club prestigioso. I ...

Festa del Cinema - Thomas VInterberg : 'Kursk è una storia di umanità - non una vicenda politica' : 'Kursk' è la vicenda, a metà tra fiction e realtà, del sottomarino nucleare russo, affondato nel mare di Barents per motivi ancora oggi ignoti. Nel rievocare quell'episodio, il maestro Thomas ...

Inter - Spalletti : "Non temo niente - siamo cresciuti. Questo derby per la storia" : 'Da quando sono allenatore dell'Inter vado in giro petto in fuori e mani dietro la schiena: sono orgogliosissimo di vestire questi colori'. Carico, concentrato, voglioso: Luciano Spalletti in ...

Inter-Milan - Spalletti carica i suoi : “Fare la storia” : Inter-Milan – Tutto è quasi pronto per l’attesissimo derby della Madonnina. Domani sera, a San Siro, una stracittadina che promette di essere tra le più spettacolari, tese e incerte degli ultimi anni. Tanti grandi campioni tornano a sfidarsi nel derby di Milano, con Higuain e Icardi che rappresentano le punte di diamante delle rispettive squadre. […] L'articolo Inter-Milan, Spalletti carica i suoi: “Fare la storia” ...

Accadde oggi - 18 ottobre 1908 : il primo derby della storia tra Inter e Milan : Continua il nostro classico appuntamento con la Rubrica ‘Accadde oggi’, giornata importante per quanto riguarda i tifosi di Inter e Milan. Il primo derby in assoluto tra le due squadre venne giocato in Svizzera, precisamente a Chiasso e per la Coppa Chiasso. Il Milan aveva guadagnato l’accesso alla partita decisiva superando per 2-0 il Circolo Juventus Bellinzona, mentre l’Inter aveva battuto 1-0 l’Ausonia. Il primo derby ...