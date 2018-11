Inter | ag Brozovic | “I top club devono pagare clausola e fare offerta giusta”

Inter - la storia dell'esultanza di Epic Brozovic : Marcelo Brozovic compie 26 anni, festeggiati con il successo della sua Croazia sulla Spagna in Nations League . Ma per celebrare questa giornata speciale del centrocampista, l'Inter ha ripercorso le ...

Inter - il brusco ko preoccupa Spalletti : “noi lenti in tutto - loro più forti. Espulsione Brozovic? Dico che…” : Spalletti, schietto e sincero, commenta il brusco ko dell’Inter, sconfitta 4-1 dall’Atalanta: l’allenatore nerazzurro analizza la sfida del lunch match Dopo un serie impressionante di risultati utili, ultimo dei quali il pareggio ottenuto allo scadere contro il Barcellona, l’Inter ha subito una brusca battuta d’arresto perdendo per 4-1 contro l’Atalanta. Nel post gara, ai microfoni di DAZN, ...

Inter - Spalletti in conferenza : “Nainggolan indietro di condizione - Brozovic da valutare” : Il pareggio di martedì contro il Barcellona ha lasciato intatte le possibilità di qualificazione dell’Inter agli ottavi di Champions, ma domani è già tempo di scendere nuovamente in campo in campionato contro l’Atalanta. Poco fa Luciano Spalletti ha tenuto la solita conferenza stampa della vigilia, lasciando intuire come domani il turnover sia tutt’altro che escluso. Dopo un elogio dei calciatori che giocano meno ...

Serie A Inter - divertimento Brozovic : ... Brozovic ha iniziato un percorso che oggi lo vede, almeno come rendimento e numeri, fra i migliori centrocampisti del mondo. Se poi Brozovic possa già essere inserito in quella categoria di top ...

Inter-Genoa - le pagelle : Brozovic è davvero Epic - Lautaro Martinez in ombra : pagelle INTER HANDANOVIC 6 Quello che combina sul retropassaggio di de Vrij è da esame di coscienza. Per il resto, una gara normale. D'AMBROSIO 5.5 Pronti via e viene ammonito. Spesso in ritardo. DE ...

Inter - Stankovic : "Che Brozovic - non ha più paura di fallire" : Si può nascere zanzara e trasformarsi in dogana. Se non ci credete, ecco parole e pensieri di Dejan Stankovic: argomento Marcelo Brozovic: "Gli sta riuscendo tutto. Detta i tempi, dà ritmo, è sicuro. ...

Inter - l’ex Stankovic : “Brozovic fondamentale - ma deve essere continuo” : Dejan Stankovic, ex giocatore dell’Inter del triplete, ha rilasciato una lunga Intervista a La Gazzetta dello Sport. Eccone uno stralcio. L’ex centrocampista si è voluto soffermare soprattutto su Marcelo Brozovic, giocatore che si sta rivelando fondamentale per la rosa di Spalletti: “Gli sta riuscendo tutto. Ha cambiato marcia, non ha più gli alti e bassi […] L'articolo Inter, l’ex Stankovic: “Brozovic ...

Inter - Stankovic : 'Brozovic? Prima era una zanzara - ora è una dogana. Scudetto? Juve più forte ma...' : Dejan Stankovic , ex centrocampista dell' Inter , parla la Gazzetta dello Sport , soffermandosi in particolare modo su Marcelo Brozovic : 'Detta i tempi, dà ritmo, è sicuro. Ha cambiato marcia, trovando quella continuità che non aveva due anni fa. La fiducia di tutti lo ...

Inter - Brozovic lo rifà di nuovo : sdraiato dietro alla barriera contro la Lazio : Marcelo Brozovic si è preso definitivamente l'Inter: Luciano Spalletti, già mesi fa, gli ha affidato le chiavi del centrocampo nerazzurro e lui ha continuato a ripagare la fiducia del tecnico con ...

Inter - le pagelle : Brozovic geometria e personalità. Icardi non perdona : HANDANOVIC 6,5 Sicuro nelle uscite alte. Attento sui tentativi di Cataldi, Marusic, Correa. VRSALJKO 6,5 Si limita al compitino. Tampona le incursioni di Lulic. MIRANDA 6,5 Strepitoso il recupero su ...

Lazio-Inter 0-3 - le pagelle : Brozovic e Icardi portano i nerazzurri al secondo posto : Si è appena concluso il posticipo della decima giornata di campionato tra Lazio ed Inter con la vittoria dei nerazzurri, che si impongono 3-0 allo stadio Olimpico e balzano al secondo posto [VIDEO] in classifica. Decisive le reti di Mauro Icardi al 28' e al 70' e di Marcelo Brozovic al 41'. I nerazzurri agganciano il Napoli a ventidue punti in classifica, mentre la Lazio resta quarta a diciotto punti ma mercoledì rischia di essere agganciata dal ...

Lazio-Inter - Brozovic si ripete : mossa del coccodrillo anche all'Olimpico. VIDEO : ... che al Camp Nou si era messo dietro la barriera per evitare che la palla passasse sotto i suoi compagni di squadra per poi beffare il portiere, ha in poco tempo fatto il giro del mondo. Una mossa ...

Lazio-Inter 0-3 : gol di Icardi - doppietta - e Brozovic. Spalletti ora è secondo : L'Inter più bella della stagione chiude il cerchio all'Olimpico: lì dove la Champions era diventata realtà, arriva uno 0-3 che vale il secondo posto ma anche una certificata maturità che apre scenari ...

Lazio-Inter 0-3 Highlights - il VIDEO e i gol della partita. Show di Icardi - a segno anche Brozovic : Piove acqua e piovono reti su Roma: la Lazio non riesce a reagire nel posticipo della decima giornata ed è costretta ad arrendersi per 3-0 ad un’Inter scatenata e trascinata dal solito Mauro Icardi, autore di una doppietta. Apre e chiude le marcature il capitano nerazzurro, nel mezzo un gran mancino dalla distanza di Brozovic. Squadra di Spalletti in seconda piazza in classifica. Di seguito le immagini salienti del posticipo serale della ...