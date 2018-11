Inter | a gennaio poco mercato Se esce Candreva si pensa a un centrocampista

Inter - Modric potrebbe arrivare a gennaio : cambierebbe l'undici di Spalletti (RUMORS) : Anche ieri contro lo Spagna, con la maglia della sua Croazia, ha dimostrato di essere ancora tra i migliori al mondo nel suo ruolo. Parliamo del centrocampista del Real Madrid, Luka Modric, che sembra aver ritrovato la forma migliore dopo un inizio difficile che lo ha visto relegato in panchina con i blancos in più di una circostanza. Un inizio condizionato anche dalle fatiche del Mondiale in Russia, come ammesso dallo stesso giocatore che ha ...

Inter - Gabigol torna a gennaio? Intanto Icardi elogia Lautaro : Inter-Gabigol, SECONDO TEMPO– Fino alla sconfitta contro l’Atalanta erano stati due mesi praticamente perfetti per l’Inter. 7 vittorie consecutive in campionato, il pareggio casalingo contro il Barcellona, il derby vinto all’ultimo minuto, e i primi sogni scudetto che hanno animato i sonni dei tifosi nerazzurri. Il 4-1 subìto a Bergamo, però, ha svegliato tutti e […] L'articolo Inter, Gabigol torna a gennaio? Intanto Icardi elogia ...

Inter - due Herrera per i nerazzurri : per gennaio nel mirino Ander e Hector (RUMORS) : L'inizio del 2019 potrebbe rivelarsi davvero Interessante per quanto riguarda il calciomercato, specie in casa Inter. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la squadra del presidente Steven Zhang avrebbe puntato Ander e Hector Herrera, i due centrocampisti attualmente in forza al Manchester United e al Porto. Il contratto che lega i due giocatori alle rispettive società scadrebbe a fine stagione, e ai nerazzurri piacerebbe ...

Inter : Gabigol potrebbe essere ceduto a gennaio : Manca poco più di un mese, dopodiché l'Inter riabbraccerà Gabriel Barbosa, noto anche come Gabigol. L'attaccante brasiliano è in prestito dal Santos - dove sembra rinato - e tornerà a Milano a dicembre quando sarà scaduto il prestito alla squadra sudamericana. Con la maglia del club carioca, il centravanti classe 1996 ha messo a segno 16 reti in 31 presenze in campionato e un goal in Coppa Libertadores. Un rendimento che permetterà ai nerazzurri ...

Inter - a gennaio obiettivo Modric e asse di mercato con Mendes (Rumors) : L'Inter non guarda soltanto al campo, con il match in programma domenica alle 12:30 contro l'Atalanta [VIDEO] allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo, valido per la dodicesima giornata di campionato. La societa' nerazzurra, infatti, sara' tra quelle che si muoveranno nella prossima finestra di Calciomercato, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, sia per quanto riguarda le operazioni in uscita. Il club meneghino vuole ...

Inter - ancora possibile il ritorno di Rafinha : a gennaio la trattativa potrebbe decollare : Uno dei grandi protagonisti della cavalcata dell'Inter dello scorso anno che ha riportato i nerazzurri in Champions League dopo quasi sette anni è il fantasista brasiliano Rafinha Alcantara. Il giocatore era in prestito dal Barcellona con diritto di riscatto fissato a trentacinque milioni di euro, ma la societa' meneghina non ha potuto esercitarlo a causa dei paletti imposti dalla Uefa con il Fair Play Finanziario. A ribadirlo è stato anche ...

Inter - Malcom primo obiettivo per gennaio : Inter– Una striscia di vittorie consecutive in campionato che dura da 6 partite, il secondo posto nel girone di Champions blindato, con 5 punti di vantaggio sul Tottenham terzo, e una solidità di squadra che sembra finalmente essere stata raggiunta. Spalletti, così come tutti i tifosi, si stanno godendo un’Inter nuova, convincente come non la […] L'articolo Inter, Malcom primo obiettivo per gennaio proviene da Serie A News Calcio - ...

Roma - ag. Zaniolo : 'Ecco perché l'Inter lo ha venduto. Via a gennaio? Monchi...' : ... parla a vocegiallorossa.it : 'È un trasferimento nato dall'esigenza da parte dell'Inter di avere un giocatore pronto subito, Radja Nainggolan, ndr, e dalla politica della Roma di prendere i migliori ...

Calciomercato Inter : Modric sempre nel mirino - si riproverà a gennaio : Il match di Champions League perso contro il Barcellona mercoledì per 2-0 ha messo in evidenza quelli che sono ancora alcuni limiti presenti all'Interno della rosa dell'Inter. I nerazzurri, infatti, nei primi quarantacinque minuti non sono mai riusciti a far girare la palla e, anzi, hanno subito il palleggio della squadra avversaria. Solo nei primi quindici minuti della ripresa c'è stata una lieve ripresa grazie anche al pressing alto che ha ...

Inter - Rafinha potrebbe tornare a gennaio : Nel match di Champions League perso dall'Inter contro il Barcellona [VIDEO] per 2-0 al Camp Nou, uno dei migliori in campo è stato sicuramente il grande ex di turno, Rafinha Alcantara, autore del gol del vantaggio ma non solo. Il fantasista brasiliano, infatti, spesso è volentieri è stato al centro del gioco rientrando da sinistra verso il centro, non facendo pesare l'assenza di Leo Messi. E chissa' quanti tifosi nerazzurri hanno rimpianto il ...

Marotta - il futuro è deciso : a gennaio andrà all’Inter - accordo fatto : Marotta a gennaio andrà all’Inter questo sembra ormai certo. Entro breve il dirigente incontrerà la Juventus per risolvere il suo accordo da direttore generale. Come scritto più volte da CalcioWeb, in queste settimane ci sono stati contatti frequenti con la famiglia Zhang. Tra i proprietari cinesi dell’Inter e Marotta c’è già l’accordo per guidare la società per i prossimi anni e tentare l’assalto ai ...

Juventus - Marotta ha scelto l’Inter : nuovo matrimonio già a gennaio : Beppe Marotta ha scelto l’Inter. Come noto, l’ormai ex dirigente della Juventus, continua ad esser corteggiato assiduamente dal club nerazzurro: corte serrata che avrebbe convinto il dirigente a dire sì. Questo ciò che riporta “IlBianconero.com”. L’ex direttore generale bianconero incontrerà Andrea Agnelli per sancire ufficialmente l’addio. Rapporti ormai completamente raffreddati e formali, non più caldi ...