Infortunio Pjanic | ecco l’esito degli accertamenti | i dettagli

Juventus - sale l’ansia per Pjanic : Infortunio in Nazionale per il centrocampista bosniaco : Il centrocampista bianconero ha riportato un affaticamento muscolare che non gli consentirà di prendere parte al match con la Spagna Arrivano brutte notizie per la Juventus dal ritiro della Bosnia, Miralem Pjanic infatti ha riportato un affaticamento muscolare che non gli consentirà di prendere parte al match con la Spagna. JOE KLAMAR / AFP E’ in dubbio dunque anche la sua presenza nella gara contro la Spal, in programma allo Stadium ...

