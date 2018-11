Infortunio Adjapong | Sassuolo nei guai | tempi di recupero che si preannunciano lunghi

calcioweb.eu

(Di venerdì 16 novembre 2018)– "Claud, causariportato ieri nel corso della partita Italia-Inghilterra, è rientrato questa mattina dal ritiro della Nazionale Under 21 sottoponendosi ad accertamenti diagnostici specifici che hanno evidenziato la frattura composta della diafisi distale del perone della gamba sinistra. Nei prossimi giorni saranno fatti ulteriori accertamenti e valutazioni", questo il comunicato del, sidi, una tegola per i neroverdi che perdono uno dei migliori calciatori in rosa.