Incontro Salvini – Berlusconi | il leader di Forza Italia preoccupato per il paese

Ieri Incontro Berlusconi-Salvini : ANSA, - ROMA, 16 NOV - incontro Ieri pomeriggio a palazzo Grazioli tra il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ed il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. A quanto si apprende al ...

Salvini a 360 gradi su Napoli : 'Al Vasto allontanati 140 immigrati. Catacombe - il Vaticano ci verrà Incontro' : Il ministro degli Interni Matteo Salvini è giunto nella Prefettura di Napoli dove presiede a riunione del comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza. Salvini, lo scorso 2 ottobre, nel corso della ...

Violenza sugli arbitri - al Viminale Incontro tra Salvini - Nicchi e Giorgetti : Domani mattina alle ore 11 previsto un incontro per analizzare il fenomeno della Violenza sugli arbitri di calcio. Presenti Nicchi, Salvini e Giorgetti. L'articolo Violenza sugli arbitri, al Viminale incontro tra Salvini, Nicchi e Giorgetti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Conflitto d’interessi - Salvini : “Non è una mia priorità”. E parla di calcio giovanile : “Domani Incontro rappresentante arbitri” : “La legge sul Conflitto d’interessi? Non è una mia priorità“. A dirlo, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, secondo cui è più importante porre un freno alle aggressioni che subiscono gli arbitri di calcio giovanile e categorie minori: “È una questione di legalità”. L'articolo Conflitto d’interessi, Salvini: “Non è una mia priorità”. E parla di calcio giovanile: “Domani incontro ...

Vertice sulla Manovra - Salvini : 'Bene l'Incontro' - ma sul caso è giallo : Il portavoce del premier, Rocco Casalino, ribadendo che "non c'è stato nessun Vertice", ha quindi spiegato che "c'è stato un fraintendimento". Per Casalino, infatti, "Di Maio era nel suo ufficio al ...

Salvini : "positivo" Incontro con Conte : 13.01 incontro "positivo" con il premier Conte. Lo afferma il vicepremier Salvini, che ha visto il presidente del Consiglio per fare il punto "sulla Libia e la Manovra, in vista dell'invio della lettera" domani a Bruxelles. Al colloquio non hanno partecipato il vicepremier Di Maio e il ministro dell' Economia Tria.

Manovra - in mattinata Incontro Conte-Salvini-Di Maio : Per discutere della lettera da inviare entro domani a Bruxelles - Si ritroveranno stamattina a Palazzo Chigi il premier Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Faranno il punto sul decreto fiscale, ...

Giuseppe Conte - retroscena Bruno Vespa : 'Così è diventato premier' - l'Incontro in hotel con Di Maio e Salvini : Non sono mai stato militante di una forza politica. Anche con i 5 Stelle, pur dopo la nomina al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, non ho mai avuto un rapporto organico, in parte ...

Vertice o Champions? Giallo sull'Incontro serale Conte-Di Maio-Salvini : Alle 18.54 l'agenzia AdnKronos batte la notizia di un Vertice serale fra Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Si fa riferimento ad autorevoli fonti di governo, secondo cui la riunione è prevista in serata per sciogliere il nodo della prescrizione. Al tavolo, con ogni probabilità, verrà affrontato anche la questione della rimozione di Roberto Battiston a capo dell'Agenzia spaziale italiana. "Se non ci sarà ...

Incontro Salvini-Di Maio : "Avanti compatti - contratto pietra angolare" - : Faccia a faccia tra i vicepremier a Palazzo Chigi. Il pentastellato: "Avanti senza incertezze per realizzare tutti i punti". Leader leghista: "Abbiamo parlato di economia, manovra, conti pubblici. Nessuna banca sarà in difficoltà, siamo positivi e lavoriamo in sintonia"

