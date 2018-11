In vetta alla classifica FIMI del 16 novembre Muse e Salmo | che regna anche in Top Singoli

DP World Tour Championship : Molinari 27° dopo il secondo giro - Fleetwood a tre colpi dalla vetta : Guida tv: la sfida Molinari-Fleetwood su Sky Sport Golf Sabato 17 novembre terza giornata dalle 8 alle 14 Sky Sport Golf Domenica 18 ...

L’omaggio di Ezra Miller alla civetta di Harry Potter : Benvenuti nel secondo capitolo di “Ezra Miller vince l’Internet”. Sì perché, dopo quanto visto a Parigi, non immaginavamo che l’hype scatenato dal suo look Pierpaolo Piccioli x Moncler potesse essere replicato così facilmente. E invece è bastata la prima londinese di Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, tenutasi appena una settimana dopo quella parigina, perché il web coronasse definitivamente l’attore ...

Stan Lee - l'uomo dietro la maschera : dalle umili origini romene alla vetta : In questi anni dietro i più famosi supereroi che conosciamo, si è nascosto un essere umano: il fumettista Stan Lee È grazie a lui se esistono alcuni dei più iconici personaggi della cultura pop: dai ...

Pallavolo - Samsung Volley Cup A2 : cuore Bartoccini - vittoria al tie-break sulla capolista Sassuolo. Perugia a -2 dalla vetta : La cronaca. Squadra vincente non si cambia, e Fabio Bovari conferma il sestetto uscito vittorioso contro Marsala, con Demichelis in diagonale con Irina Smirnova; Giulia Pascucci e Giulia Pietrelli ...

Pallavolo – Samsung Volley Cup A2 : cuore Bartoccini - vittoria al tie-break sulla capolista Sassuolo. Perugia a -2 dalla vetta : La Bartoccini Gioiellerie Perugia batte al tie-break la Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo L’avevamo definito un incontro per palati fini e cuori forti. E così è stato. La Bartoccini Gioiellerie Perugia sconfigge, al PalaBarton, la Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo per 3-2 (25-12, 22-25, 23-25, 26-24, 15-12) nell’anticipo della settima giornata del girone di andata della Samsung Volley Cup di Serie A2 femminile. Si sono affrontate le ...

Benji&Fede in vetta alla classifica FIMI del 9 novembre - Fedez primo tra i singoli : Debuttano in prima posizione nella classifica FIMI del 9 novembre Benji & Fede con l’album limited edition “Siamo solo noise”. In questo periodo i due ragazzi sono alla conduzione del daily di X Factor 12, e accompagnano i concorrenti nel percorso del programma. Al secondo posto sul podio troviamo i Maneskin con il loro album “Il ballo della vita”, pubblicato il 26 ottobre e già disco di platino dopo una settimana con più di 25.000 copie ...

Sony brevetta un drone dedicato alla fotografia : Quando si parla di droni, spesso si mettono in evidenza caratteristiche come la velocità, il raggio d’azione o il numero dei rotori. Raramente però si pone l’accento sulla fotocamera di questi dispositivi, pensando solo alla leggi di più...

Il Manchester City schianta il Southampton (6-1) - Guardiola solo in vetta alla Premier League : Partita dominata Il Manchester City lancia un segnale inequivocabile alla Premier League, e sembra non risentire delle indiscrezioni di Football Leaks 2.0. Il 6-1 con cui gli uomini di Guardiola hanno steso il Southampton è un risultato eloquente, e il fatto che sia la vittoria numero 9 in 11 partite stagionali dice tutto sulla forza dei campioni in carica, ormai arrivati a livelli assoluti per qualità di gioco in entrambe le fasi. Non a caso, ...

Calcio a 5 - Serie A 2018-2019 : sconfitta dell’Acqua&Sapone Unigross a Napoli - Maritime Augusta in vetta alla classifica dopo il sesto turno : La sesta giornata della Regular Season di Serie A 2018-2019 di Calcio a 5, in attesa del posticipo di lunedì tra Came Dosson e Real Arzignano, ha emesso i suoi giudizi e le sorprese non sono mancate. Partiamo, infatti, dalla sconfitta 3-1 dell’Acqua&Sapone Unigross al PalaCercola contro il Lollo Caffè Napoli. La formazione di Tino Perez, che fino ad ora non aveva conosciuto sconfitte, è caduta in maniera sorprendente contro i ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : Posillipo solo in vetta - vittorie di misura per Ortigia - Trieste e Napoli : Si sono giocati soltanto quattro match della Serie A1 di Pallanuoto nella giornata odierna: ai rinvii per impegni europei delle tre formazioni scese in acqua in Champions League si è aggiunto quello per la morte di Marco Paganuzzi, che ha portato allo stop di Florentia-Quinto. Il Posillipo resta così solo in vetta dopo la rotonda vittoria esterna sulla Lazio con il roboante punteggio di 7-14, mercoledì i campani saranno raggiunti in vetta dalla ...

Insigne-Mertens - due ‘alieni’ al San Paolo - il Napoli domina contro l’Empoli e mette pressione alla Juve : la vetta della classifica è vicina per Ancelotti [FOTO e VIDEO] : 1/18 Cafaro/LaPresse ...

Rally Spagna 2018 : un leggendario Sebastien Loeb vince il RACC davanti a Ogier che torna in vetta alla classifica generale : Il RallyRACC Catalunya 2018 ci regala una pagina incredibile della storia del Rally: il nove volte campione del mondo Sebastien Loeb (Citroen C3) vince la gara spagnola e torna al successo che gli mancava dal Rally di Argentina 2013. Il leggendario pilota di Haguenau chiude nel migliore dei modi la sua terza apparizione in questa annata e conquista il 79esimo Rally della sua immensa carriera. Il francese precede il connazionale Sebastien Ogier ...

Hockey pista - Serie A1 2018/19 : al Sarzana il big match di giornata - in tre in vetta alla calssifica : Quarta giornata di gare per la Serie A1 di Hockey su pista maschile, che dopo lo spezzatino del turno precedente vive tutte e sette le partite disputarsi in questo sabato. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati. Iniziamo dal 5-3 del Lanaro Breganze sul Valdagno, condita dalla tripletta di Eloi Mitjans, mentre in testa alla classifica troviamo Amatori Lodi (5-2 al Vercelli), Impredil Follonica, che avanti 0-3 si fa ...