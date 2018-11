In Forma con Starbene | parte la nuova edizione con Tessa Gelisio

Il Coni dichiara guerra al governo. Malagò : "RiForma? È occupazione" : Questa è solo una precisa volontà politica di trasformare il Coni'. Alla fine del suo intervento, il Consiglio gli ha dato mandato per ridiscutere la norma con il governo, con un solo voto contrario, ...

Malagò attacca il governo : 'non è una riForma ma una occupazione del Coni'. Giorgetti : 'non è vero' : 'Nemmeno il fascismo era arrivato a tanto' dichiara il presidente del Coni. 'Stiamo attuando un modello già in vigore in altri paesi che non mina l'autonomia del Coni', la replica del sottosegretario ...

Formazione docenti - ATA ed educatori - notizie 16/11 : esito incontro al Miur : Prende il via la contrattazione sulle risorse per la Formazione del personale scolastico: docenti, ATA ed educatori. A informare è la FLC CGIL che parla dell’incontro avvenuto al Miur ieri 15 novembre 2018, che si è concluso con un verbale in cui l’amministrazione si impegna ad aprire, in tempi brevi, la contrattazione dei criteri di distribuzione delle risorse finalizzate alla Formazione del personale docente, educativo ed ATA e a ...

Bcc - gelo Bankitalia e allarme Federcasse sulla controriForma : Insomma un bel rebus di cui la stabilità del mondo del credito cooperativo non aveva proprio bisogno.

Giovanni Malagò duro contro il Governo : "Quella del Coni non è una riForma - ma un'occupazione" : "Non è una riforma, ma un'occupazione". L'attacco ad alzo zero di Giovanni Malagò apre lo scontro col Governo sulla riforma del Coni, messa in cantiere dal Governo Lega-Cinquestelle. "Il fascismo aveva rispettato la nostra autonomia...", il duro affondo del n.1 dello sport italiano. Ma a chiarire che dal Governo non ci sono arretramenti è la replica di Giancarlo Giorgetti e Simone Valente, una nota congiunta che consolida ...

‘Let’s talk meningite’ : evento a Napoli contro la disinFormazione : I numeri parlano chiaro. In Italia c’è tanta disinformazione o informazione sbagliata riguardo alla meningite, al modo di combatterla, di capirne i sintomi rapidamente e di prevenirla. Ed è proprio per questo che a Napoli si è tenuto ‘Let’s talk meningite’, un momento di confronto dedicato alla grave malattia, promosso dal quotidiano ‘Il Mattino’, con il contributo non condizionato della casa farmaceutica Gsk. La ...

Le Banche di credito cooperativo tra riForma e controriForma - : Finanza & Dintorni Avrete sentito parlare della riforma Renzi/Padoan delle Banche di credito cooperativo, le cosiddette BCC. Ora la Lega propone una controriforma. Ecco cosa cambia. Per tutti.

Bankitalia preoccupata per la controriForma delle Bcc di Lega e 5 Stelle : Il termometro nei corridoi della Banca d'Italia indica una temperatura elevata. Preoccupazione, e forte, perché il disegno di Lega e 5 Stelle sulle Bcc - che punta a scardinare la riforma approvata nel 2016 dal governo Renzi - è ritenuto foriero di fattori di instabilità per i piccoli e perciò fragili istituti di credito cooperativo. "Così rischiamo di essere impallinati", è il ragionamento che circola ...

Schaeffler 4ePerFormance - A tu per tu con l'elettrica quadrimotore da 1.200 CV : Anche se non è nota al grande pubblico come la Bosch, la tedesca Schaeffler è uno dei giganti della componentistica: per dare dei numeri, l'azienda ha 90.000 addetti sparsi tra 73 stabilimenti e 18 centri di ricerca e sviluppo. Fondata nel dopoguerra, si è sempre occupata di meccanica, tra cui cuscinetti, volani, frizioni, convertitori di coppia e molto altro: per esempio, produce per il gruppo FCA il sistema elettroidraulico di comando delle ...