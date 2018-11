In Europa vogliono un Monti 2 0 Anche da Draghi ricette sbagliate

I separatismi nazionali vogliono rimanere in Europa : nulla extra Europam salus : Nella tempesta di trattative intorno alla Brexit, tra i soggetti a vario titolo coinvolti ci sono gli ex separatisti irlandesi che non voglio seguire l'Inghilterra fuori dall'Ue (il punto su Irlanda/inghilterra/Europa è tra i più controversi della trattativa UK/UE). Per motivi diversi ma con logica simile i catalani vorrebbero separarsi dalla Spagna ma non lasciare l'Europa (Puigdemont è tuttora rifugiato a Bruxelles) ed ...

NIGHT WOLVES - I MOTOCICLISTI DI PUTIN FANNO PAURA ALL'Europa/ "Bikers vogliono destabilizzare la Nato" : Allarme "NIGHT WOLVES": i MOTOCICLISTI "di PUTIN" FANNO PAURA ALL'EUROPA. I bukers "lupi della notte" scorrazzano e vogliono "destabilizzare la Nato a favore della Russia"(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 20:31:00 GMT)

PD vuole Lucano in Europa - ma a sinistra in tanti vogliono candidare il Sindaco di Riace : Mimmo Lucano, il Sindaco di Riace potrebbe essere proiettato verso un ruolo di primo piano nella Politica nazionale. I rumors di stampa delle ultime ore parlano di una sua possibile candidatura alle prossime elezioni europee del 2019, dove la sinistra italiana, e il Pd in particolare, contano di schierare volti nuovi per ricompattare l’elettorato perduto per strada in questi anni di crisi. Dopo l’arresto per favoreggiamento dell’immigrazione ...

Tutti vogliono la pensione ma in Italia si lavora meno che nel resto d'Europa : L’età pensionabile in Italia è tra le più alte d’Europa, eppure i lavoratori Italiani sono quelli che lavorano per meno anni...

Gli euroscettici vogliono prendersi l’Europa : Le ambizioni dei movimenti populisti in vista delle elezioni europee di maggio sono molto cresciute, ma i numeri dicono che per ora sono lontani dal loro obiettivo The post Gli euroscettici vogliono prendersi l’Europa appeared first on Il Post.

Di Maio : Ue e media vogliono farci cadere - mercati vogliono più bene all'Italia dell'Europa : "Il sistema mediatico e il sistema europeo ormai hanno deciso che questo governo deve cadere il prima possibile, ma piu' fanno cosi' e piu' ci compattano": lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, durante un incontro con gli imprenditori a Potenza. "In questi giorni ho capito che i mercati vogliono molto più bene all'Italia di quanta ne voglia l'Unione Europea", ha aggiunto. Di ...