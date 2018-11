In arrivo contributi per il maltempo nelle 11 regioni colpite

Pensioni - in arrivo le buste arancioni con l'estratto contributivo : Entro il termine del 2018 l'Inps invierà circa un milione di buste arancioni con all'interno l'estratto contributivo di ogni singolo lavoratore, dunque lo stato della futura pensione relativa alla situazione contributiva attuale. Ciò significa che il dipendente privato potrà avere una idea globale dell'assegno Pensioni stico che gli spetterà al momento dell'uscita dal mondo del lavoro. Il presidente dell'Inps Tito Boeri l'ha definita "un ...

Contributi statali alle federazioni sportive : rivoluzione in arrivo! Il Governo M5S-Lega punta a ridurre i poteri del Coni : Aria di rivoluzione in arrivo per lo sport italiano. La Legge di Bilancio, che dovrà essere approvata da Camera e Senato, contiene all’interno una sezione dedicata allo sport che muterebbe completamente le modalità di assegnazione dei Contributi alle singole federazioni. Di fatto, e senza girarci attorno, l’attuale Governo di coalizione composto da M5S e Lega punta a diminuire drasticamente i poteri del Coni. Nel 2017 lo Stato ha ...