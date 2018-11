Il suo cane s’ammala di tumore | e lui gli regala un viaggio straordinario

In Cina un cane ha aspettato il suo padrone morto sulla strada per più di 80 giorni : Un cane ha aspettato il suo padrone per più di 80 giorni sul ciglio strada in Cina. Ripreso in un video, alcune persone hanno affermato di aver visto alcune persone cercare di aiutarlo, ma il cane è sempre fuggito, per poi tornare in quello stesso luogo.Come riporta la BBC, il proprietario del cane, morto su quella strada, aveva un legame molto profondo con l'animale. Il video è stato condiviso su Sina Weibo, il più ...

Città di Castello - anziana muore e dopo poche ore decede anche il suo fedele cane : La storia di Marianna Chessa e di Fofò, ha sicuramente dell'incredibile. Marianna, una donna di 70 anni residente a Citta' di Castello, in Umbria, da molti anni aveva adottato un pastore maremmano di nome Fofò. La signora ed il suo fedele amico erano inseparabili: lui la va ed era sempre al suo fianco. I due erano talmente uniti che, a poche ore dalla scomparsa della 70enne, è morto anche Fofò. Il corpo senza vita dell'animale è stato infatti ...

Ventiduenne violentata per mesi dal suo spacciatore : segregata e sorvegliata da un cane : violentata per mesi dal suo aguzzino, il suo spacciatore che l'ha segregata in casa e costretta in uno stato di schiavitù dal quale è stata libera l'altro giorno dalla polizia...

“Che ne sarà poi di lui?”. L’amore per il suo cane salva una 58enne dal suicidio : K'amore incondizionato del suo cane ha salvato una 58enne, residente a Barriera di Milano (Torino), dal suicidio. La donna ha chiamato il 112 per annunciare il gesto, ma un carabiniere e è riuscito a tenerla al telefono per un'ora, scoprendo poi del suo amico a 4 zampe e facendole capire che senza di lei non sarebbe riuscito a sopravvivere.Continua a leggere

GF VIP. Benedetta Mazza in lacrime : “Nella vita sola come un cane - non ho niente - non ho una casa…” Leggi il suo sfogo : Oltre 40 giorni di “reclusione” nella Casa del Grande Fratello Vip, eppure Benedetta Mazza non sente la mancanza dell’esterno, anzi, teme proprio il ritorno alla realtà. La modella si è sfogata in Confessionale, svelando... L'articolo GF VIP. Benedetta Mazza in lacrime: “Nella vita sola come un cane, non ho niente, non ho una casa…” Leggi il suo sfogo proviene da Gossip, News, VIPs, ...

Bimba muore attaccata dal suo cane - la madre aveva cercato di difenderla : Notizie del genere, purtroppo, giungono da tutte le parti del mondo; è avvenuto anni fa a Torino , qualche mese fa ad Olbia e in provincia di Padova, ma anche in Australia.

Canet è il pilota di Biaggi per il debutto del suo team in Moto3 : La versione di Max Biaggi team manager fa il salto di qualità. Al terzo anno di attività sportiva, infatti, dopo il Campionato italiano velocità 2017 e Campionato Europeo Velocità 2018, il romano sei ...

Muore a 12 anni per salvare il suo cane da un'auto e viene travolta con lui. Saranno sepolti insieme : Una tragedia causata da un grande legame, dal tanto amore verso il "miglior amico dell'uomo": è la storia che ha coinvolto Jennarae Goodbar, 12enne di Rockbridge County (Virginia) che adorava il suo cane e che, per salvarlo, ha perso la vita. La vicenda è stata riportata, tra i vari, da CBS News.Jennarae era pazza di Cash - questo il nome del cucciolo - e, quando l'ha visto correre in mezzo alla strada rischiando di essere travolto ...

La regina Elisabetta in lutto : è morto Whisper - il suo ultimo cane corgi : lutto a Buckingham Palace, soprattutto per la regina Elisabetta. No, nessun membro della royal family, ma per sovrana era come se lo fosse. Se ne è andato Whisper, l’ultimo cane di razza welsh corgi. A darne notizia è il Daily Mail: da Palazzo non è ancora arrivato alcun comunicato ufficiale. Dopo la morte di Willow, un altro dei suoi corgi, Whisper era diventato il preferito. Aveva 12 anni e da oltre 2 le teneva compagnia. La regina ...

Uccide l’ex moglie - la suocera e il cane con una pistola rubata : “Un incidente”. Ma il video choc lo incastra : Uccide l’ex moglie, la suocera e il cane: poi nega tutto. Ma adesso c’è la prova regina che lo incastra senza scampo. Craig Savage, 35 anni, aveva un piano di morte che aveva studiato in ogni più piccolo particolare e che ha realizzato Uccidendo l’ex moglie, la suocera e il cane in quella che era la loro casa a St. Leonards-on-Sea, in Gran Bretagna. Come si vede in un video registrato da una telecamera di sicurezza, l’uomo prima ha ...

Anticipazioni Beautiful - puntate americane : Bill in pericolo di vita - Brooke al suo fianco : Bill Spencer si trova in coma in ospedale dopo una terribile caduta dal balcone: è questa la notizia sconvolgente in arrivo dalle puntate americane di Beautiful e che conferma la voce che circolava sul web gia' da qualche settimana. L'incidente che costringera' lo Spencer su un letto d'ospedale avverra' dopo un litigio con Ridge e Thorne [VIDEO]: i due fratelli si recheranno a casa del rivale per convincerlo a farsi da parte e non intromettersi ...

Abusa del suo cane con la ex compagna - l'animale sarà ucciso : «È diventato aggressivo» : Abusano sessualmente del cane e il povero animale viene soppresso. Frederick Manzanares, 51 anni, e Janette Solano, 49 anni, ad Aurora, in Colorado, hanno violentato il cane di lui, durante un...