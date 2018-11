Il professor Chiellini cento volte nazionale E la Svezia da cancellare

Manchester United Juventus - Mourinho : 'Bonucci-Chiellini professor i ad Harvard'. Sky Tech spiega perché : "Avremmo potuto ottenere un risultato diverso per come abbiamo giocato nel secondo tempo. Ma questo non è stato possibile soprattutto a causa di Mr. Bonucci e Mr. Chiellini. Loro potrebbero andare a ...

Università - al professor Emo Chiellini il Premio Natta per la chimica : ...e direttore del laboratorio interdisciplinare sui materiali polimerici bioattivi per applicazioni biomediche e ambientali presso il quale hanno operato ricercatori con competenze nella scienza e ...

Materiali polimerici e polimeri biodegradabili : al professor Emo Chiellini il Premio Natta per la chimica : È stato assegnato al professor Emo Chiellini, già ordinario di Fondamenti chimici delle tecnologie dell’Università di Pisa ora in pensione, il Premio Natta 2018 per il fondamentale contributo dato allo sviluppo della scienza e tecnologia dei Materiali polimerici, polimeri biodegradabili e per le numerose applicazioni in altri settori (biomedici, farmaceutico e ambientale) scaturite dalle sue ricerche. Il riconoscimento è stato consegnato sabato ...