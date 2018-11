Il piano di Macron e Merkel per togliere fondi Ue all' Italia

"Vuole le sanzioni per rubarci i gioielli di Stato". Ecco il piano segreto di Macron : Gli occhi del governo sono puntati sul 21 novembre. Fra meno di una settimana si saprà fino a che punto si spingerà lo scontro con l' Unione europea . I gialloverdi hanno già dimostrato di voler ...

piano per attacco Macron : 4 indagati : 00.07 Quattro dei 6 estremisti di destra arrestati martedì scorso,con l'accusa di preparare un attentato contro il presidente della Repubblica francese Macron, sono stati formalmente accusati di terrorismo. Il più giovane dei 6 arrestati ha 22 anni, il più vecchio 62. Il loro capo sembra essere Jean-Pierre Bouyer. Il Piano era di avvicinare Macron con un coltello in ceramica, per poter passare i controlli ai metal detector durante le ...

Emmanuel Macron invita all'Eliseo Roberto Saviano : il piano osceno contro Matteo Salvini : ... esternando all'amico francese la sua preoccupazione per la questione dei migranti , per la criminalizzazione delle organizzazioni non governative e per la mancanza di una politica condivisa di ...

La pazienza di Macron con i bugiardi e i free rider dell’Ue è finita. Il suo piano : Bruxelles. Emmanuel Macron non sembra più disposto a fare concessioni nella battaglia esistenziale per l’Unione europea che si giocherà nei prossimi anni. Al termine del vertice informale di Salisburgo giovedì, il presidente francese ha lanciato il suo più duro avvertimento al fronte dei paesi gover

La sfida di Macron in crisi : un piano da 8 miliardi per il reddito universale : Parigi Sarà universale, 'perché tutti possano rivendicarlo non appena il proprio reddito scenderà al di sotto di una certa soglia'. A Parigi scatta l'operazione dignità in salsa francese. Un reddito ...

Macron annuncia il piano anti-povertà : “Introdurremo il reddito universale di attività nel 2020” : Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato l’introduzione di un “reddito universale di attività” da finanziare entro il 2020. La misura, che punta a garantire che tutti possano “vivere degnamente”, è stata illustrata nel quadro del nuovo piano anti-povertà presentato dal presidente della Repubblica francese. L’iniziativa arriva in un momento di grosso calo dei consensi per il Capo dello Stato. --Durante la campagna elettorale ...

