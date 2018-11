Il Grinch film al cinema cast | trama recensione | curiosità

cubemagazine

(Di venerdì 16 novembre 2018) Ilè uno deialquesta settimana in uscita nelle sale giovedì 29 novembre 2018. La pellicola diretta da Peter Candeland, Yarrow Cheney, Matthew O’Callaghan ha come doppiatori Alessandro Gassmann per la versione italiana e Benedict Cumberbatch per la versione in lingua originale. Di seguito ecco, scheda,, trailer, la nostrae qualchesul. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Ilal: scheda eGENERE: Animazione, Commedia, Family, Fantasy ANNO: 2018 REGIA: Peter Candeland, Yarrow Cheney, Matthew O’Callaghan: Alessandro Gassmann, Benedict Cumberbatch DURATA: 90 Minuti Ilal, che vive una vita solitaria in una grotta sul Monte Crumpet, con il suo fedele cane Max come unica compagnia. La grotta è piena di strane invenzioni e complicati aggeggi che utilizza ...