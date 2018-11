Il golpe dei Marmi

ilfoglio

: RT @RaiStoria: 21/04/1967, Grecia, Golpe dei colonnelli. Militare democratico diserta e diventa il simbolo della Resistenza. Arrestato, tor… - Vicky_Torias : RT @RaiStoria: 21/04/1967, Grecia, Golpe dei colonnelli. Militare democratico diserta e diventa il simbolo della Resistenza. Arrestato, tor… - IreneMossa : RT @RaiStoria: 21/04/1967, Grecia, Golpe dei colonnelli. Militare democratico diserta e diventa il simbolo della Resistenza. Arrestato, tor… - MazzaliVanna : RT @RaiStoria: 21/04/1967, Grecia, Golpe dei colonnelli. Militare democratico diserta e diventa il simbolo della Resistenza. Arrestato, tor… -

(Di venerdì 16 novembre 2018) Come tipo antropologico, con tutto il rispetto ammirato per la sua celebre eleganza, preferisco il modello alcolico e bonario di Jean-Claude Juncker, anche in versione fake eventuale, scarpa nera e ...