Il giornalista della Cnn Jim Acosta vince contro Trump | Gli restituisca il

Maria Grazia Cutuli - condanna in appello a 24 anni per imputati accusati dell’omicidio della giornalista : condanna a 24 anni di reclusione confermata in appello per i due afgani accusati dell’omicidio dell’inviata del Corriere della Sera, Maria Grazia Cutuli, avvenuto in Afghanistan il 19 novembre 2001. La sentenza è della prima Corte d’assise d’appello, presieduta da Andrea Calabria con Giancarlo De Cataldo; 24 anni di reclusione – a conferma della decisione di primo grado del novembre 2017 – sono stati inflitti a Mamur e Zan Jan, ...

È stata trovata della benzina sparsa davanti alla casa del giornalista di “Report” Federico Ruffo : Mercoledì mattina è stata trovata della benzina sparsa davanti alla casa del giornalista di Report Federico Ruffo, che recentemente aveva firmato un’inchiesta sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta nella tifoseria organizzata della Juventus, e sui rapporti tra gli ultras e i dirigenti della

Federico Ruffo - giornalista di Report - minacciato per l'inchiesta sul rapporto tra 'ndrangheta e ultrà della Juventus : Una croce con vernice rossa sul muro accanto alla porta di casa e liquido infiammabile in più punti sul pianerottolo dell'appartamento. Avvertimento al giornalista Rai Federico Ruffo, autore di una recente inchiesta per la trasmissione Report su presunti rapporti tra alcuni dirigenti della Juventus, ultrà e 'ndrangheta. L'episodio si è verificato due notti fa a Ostia. Ruffo ha presentato denuncia ai carabinieri della ...

Attentato a Federico Ruffo - il giornalista di Report che condusse l’inchiesta sulla curva della Juventus : Federico Ruffo è stato vittima di un Attentato sventato solo grazie all’abbaiare del cane che ha spaventato i malviventi giunti a casa del giornalista Benzina sulla porta e l’ingresso dell’abitazione dell’inviato di Report Federico Ruffo e una croce sul muro del pianerottolo. L’intimidazione, avvenuta nella notte tra lunedì e martedì, è stata denunciata ai carabinieri che hanno fatto un sopralluogo nella casa ...

Federico Ruffo - attentato sventato a casa del giornalista di Report. Sua l'inichiesta sulle infiltrazioni della 'ndrangheta nella curva ... : Federico Ruffo , il giornalista Rai al momento impegnato nella conduzione su RaiTre di Il Posto Giusto , vittima di un'intimidazione. Stanotte, attorno alle 4.30 del mattino, qualcuno ha disegnato una ...

Chiara Ferragni : “Quando viaggio da sola mi manca Leo e piango se vedo altre mamme”. La risposta della giornalista Elena Guarnieri : Chiara Ferragni, si sa, viaggia spesso per lavoro. E da Shanghai ha postato un pensiero per il figlio Leone: “Ho qualcosa da chiedere a tutte le mamme là fuori. Quando viaggio senza Leo ovviamente mi manca molto, e non posso fare a meno di piangere quando vedo altre mamme intorno a me con bambini piccoli come Leo. Succede a voi?”, ha scritto la fashion influencer. A quel punto, tra in tantissimi commenti, è apparso quello di Elena ...

Dopo Diletta Leotta anche Matteo Mammì lascia Sky : il fidanzato della giornalista pronto per un nuovo ruolo : Matteo Mammì firma le dimissioni a Sky, il nome del giovane dirigente vicino al ruolo di amministratore delegato della Lega Serie A Matteo Mammì, anche noto per essere il fidanzato di Diletta Leotta, ha lasciato Sky. È stata la stessa emittente satellitare a dare notizia dell’addio del giovane dirigente che, Dopo anni all’interno dei vertici della piattaforma a pagamento, ha deciso di buttarsi in qualcosa di nuovo. A seguito ...

Questo giornalista non è umano (nel vero senso della parola) | Video : L'agenzia di stampa cinese Xinhua ha creato due conduttori artificiali, così realistici da sembrare degli esseri umani in...

Trump e il video truccato per sbattere fuori il giornalista della Cnn : Come hanno dimostrato analisi compiute da varie testate, da The Verge al Washington Post, il video in cui il capo corrispondente della Cnn, Jim Acosta, si rifiuta di restituire il microfono all’assistente della sala stampa della Casa Bianca, sarebbe stato manipolato. Il tema è importante perché l’accelerazione impressa alla parte in cui il giornalista sembrerebbe colpire il braccio della donna sarebbe alla base del ritiro del suo accredito. Un ...

Accuse alla Casa Bianca : usato un video modificato per cacciare il giornalista della Cnn : Genova - La Casa Bianca avrebbe manipolato il video della conferenza stampa dopo le elezioni di Midterm negli Usa, quella da cui è stato 'cacciato' il giornalista Jim Acosta della Cnn , per farlo ...