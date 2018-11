Il dopo Merkel è cominciato

Chi è Manfred Weber - il cavallo di Merkel per il dopo-Juncker : Abile navigatore della grande politica , è lui a coordinare i popolari europei nei grandi vertici europei, , non manca di prestare attenzione a temi più popolari, come l'Interrail gratuito per i ...

Merz - il Macron della Germania che punta al dopo Merkel : Merz si è già espresso fortemente a favore di un'unione europea più forte nell'economia, nel lavoro e nel sociale. E si è detto rammaricato che la Germania non abbia ancora risposto a Macron a dovere ...

Germania - dilemma Cdu per il dopo Merkel : Per questo dietro le quinte si muovono anche Peter Altmaier e Ursula von der Leyen, ministri dell'Economia e della Difesa molto vicini alla Merkel, e il moderato Armin Laschet, premier in Renania ...

La Germania dopo Merkel : L'annuncio di non volersi più ricandidare alla guida del partito e alle prossime elezioni federali ha aperto ufficialmente la successione ad Angela Merkel, la donna che ha dominato la Cdu dal 2000 a oggi e che ha governato la Germania per ben 13 anni (e le resta ancora qualche mese, forse un paio d'anni fino al 2021). Solo Helmut Kohl ha guidato il partito più a lungo di Merkel e al Governo la cancelliera è durata più ...

Una poltrona per cinque candidati : nella Cdu è iniziato il dopo Merkel : Da quando i Verdi hanno avuto il loro successo in Baviera, le cose nella politica tedesca hanno iniziato a cambiare.

dopo il nuovo insuccesso in Assia Angela Merkel preannuncia l'addio : 'Non mi ricandido' : La Cancelliera ha deciso di lasciare la politica nel 2021, Dopo 18 anni al potere, alla scadenza del suo quarto mandato. 'Mi assumo la responsabilità della sconfitta, ma cosi non si può andare avanti' ha detto -

Germania - il dopo-Merkel alla Cdu : sfida tra il rivale Merz e la delfina AKK : Chi prenderà il posto di Angela Merkel alla guida della Cdu? La Merkel non intende rinunciare alla poltrona di cancelliera. La rosa dei nomi che girano finora per la leadership della Cdu sembra ...

Angela Merkel addio dopo il flop "Lascio la politica nel 2021" : "Non sono nata cancelliera e non l'ho mai dimenticato ma oggi è giunto il momento di aprire un nuovo capitolo". Angela Merkel ha confermato di persona in una dichiarazione fatta dalla sede del suo partito la decisione di lasciare i suoi incarichi Segui su affaritaliani.it

Germania : dopo 18 anni la Merkel non si ricandiderà alla guida della Cdu : A questo punto si apre la partita della successione nella prima forza politica della Germania, il cui ruolo dominante è minacciata dal declino dei partiti tradizionali e dall'avanzata dei Verdi e ...

Germania - dopo la sconfitta in Assia Merkel rinuncia alla guida della Cdu : La cancelliera tedesca intende lasciare tra un mese la presidenza del suo partito, la Cdu, non ricandidandosi per un nuovo mandato al congresso che si terrà in dicembre. Si avvia al termine un periodo durato 18 anni. Merkel resterà però alla guida del governo ...