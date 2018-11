Il decreto insicurezza di Salvini è paradossale E cancella la dignità umana

ilfattoquotidiano

: Il Decreto Sicurezza è un cinico trucco per aumentare l’insicurezza e dare a Salvini altre occasioni di consenso. E… - vittoriozucconi : Il Decreto Sicurezza è un cinico trucco per aumentare l’insicurezza e dare a Salvini altre occasioni di consenso. E… - Linkiesta : Il decreto sicurezza porterà solo più gente in mezzo alla strada e aumenterà la percezione di insicurezza di chi ha… - civati : Il decreto toglie umanità e dà insicurezza: un danno per i rifugiati e per gli italiani. I 5stelle, complici, tradi… -

(Di venerdì 16 novembre 2018) Il ministro degli Interni Matteo, che è un grande ammiratore di Donald Trump, sta perseguendo con ogni evidenza l’obiettivo di applicare anche in Italia il modello statunitense didiffusa. In sostanza tale modello si caratterizza per l’esaltazione del ruolo dell’individuo proprietario – che si arma e riceve licenza di uccidere chiunque metta in pericolo la sua proprietà – e per una consacrazione definitiva delle differenze sociali, nonché per lazione dellaper tutta una serie di soggetti. Nessuno spazio è dato agli appartenenti a una serie di categorie disgraziate, come ad esempio i migranti e i richiedenti asilo, ma in genere i poveri, tanto più se reclamino in qualche modo la soddisfazione dei loro diritti. Basti vedere i punti qualificanti delche del ministro degli Interni porta il nome. Chiamarlo invece “...