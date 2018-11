“Il caso Pantani” - un film in uscita nel 2019. Una pellicola sugli ultimi giorni dell’indimenticato Pirata : Sono passati ormai quasi quindici lunghissimi anni, da quel lontano 2004, ma mamma Tonina e tanti dei tifosi più affezionati non si danno ancora pace. La tragica scomparsa di Marco Pantani, il più amato del pubblico tricolore in questo sport, ha sconvolto il mondo del ciclismo e non: in molti ancora cercano spiegazioni e non sono stati ancora chiariti troppi dubbi. Il prossimo anno la storia dei dolorosi ultimi giorni di vita del Pirata sarà ...