Il Capo dello Stato contro lo strappo | il sì alla manovra ora non è scontato 

Mattarella in viaggio nel futuro : il Capo dello Stato alla guida di un’auto da remoto con la tecnologia 5G : “viaggio nel futuro” per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la sua visita in Svezia. Il capo dello Stato, nella sede Ericsson, ha guidato da remoto un’auto parcheggiata a centinaia di metri di distanza grazie alla tecnologia 5G. L'articolo Mattarella in viaggio nel futuro: il capo dello Stato alla guida di un’auto da remoto con la tecnologia 5G proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Capo dello Stato secondo Grillo : Il Capo dello Stato secondo Grillo Beppe Grillo al Circo Massimo , luogo ormai eletto delle perfomances romane del M5s, ha detto che il Capo dello Stato in Italia ha troppi poteri e andrebbero ridotti.

Appendino difende Mattarella da Grillo : "Massima fiducia nel Capo dello Stato" : La sindaca di Torino dopo le invettive del comico 5 Stelle: "No a interventi sui poteri del presidente che ho avuto modo di conoscere in occasioni istituzionali"

Appendino difende Mattarella da Grillo : "Capo dello Stato garante - non interverrei sui suoi poteri" : La sindaca di Torino dopo le invettive del comico 5 Stelle: "Massima fiducia nel presidente che ho avuto modo di conoscere in occasioni istituzionali"

Di Maio : “Sul Capo dello Stato Grillo ha espresso una sua idea - ma non è nel contratto” : Anche Luigi di Maio prova a smorzare i toni, dopo le polemiche che la frase di Beppe Grillo sui poteri del Capo dello Stato ha scatenato ieri: "Si riferiva all'abolizione dei senatori a vita e al reato di vilipendio. I cittadini non saranno perseguitati dall'ennesima riforma costituzionale che vuole cambiare l'assetto del proprio Paese".Continua a leggere

Italia 5 stelle, diretta streaming Video: Di Maio non scalda la piazza, "M5s cambia". Ultime notizie, chiusura con GRILLO, Casaleggio e il premier Conte: show del fondatore 5stelle

“Il Capo dello Stato ha troppi poteri”. Grillo all’attacco - ma il M5S lo scarica : È Luigi Di Maio a presentarlo sul palco del Circo Massimo: «Ecco il padre di tutti noi». E inizia lo spettacolo, atteso da questa platea ridotta ma molto esuberante. Maria, attivista pugliese, è sotto al palco da ore per «vedere il capo». Conte? Di Maio? Casaleggio? No, «Grillo». E lui saluta con una manina posticcia, ormai simbolo della manovra ...

Beppe Grillo : 'Togliamo i poteri al Capo dello Stato - Salvini? Un politico leale' : Il M5S suona la carica e lo fa dal Circo Massimo [VIDEO], nel corso della partecipatissima kermesse 'Italia a 5 Stelle'. Un bagno di folla per i leader pentastellati in versione istituzionale. In tal senso Luigi Di Maio parla in maniera concreta di quanto fatto al governo, ma anche dei prossimi appuntamenti elettorali ad iniziare da quello per le Europee del prossimo anno. Chi invece rompe gli argini, ma non potrebbe essere altrimenti, è il guru ...

Grillo : 'Il Capo dello Stato ha troppi poteri'. M5s : 'Non è nel contratto - fiducia in Mattarella' : Tutti i big del movimento sul palco a Roma, ma l'intervento che lascia il segno è quello del co-fondatore e garante del movimento, che attacca il ruolo del presidente della Repubblica. Giù le mani dal ...

