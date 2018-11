Il capo della cybersicurezza giapponese? Non ha mai usato un computer

Stefania Pucciarelli - la leghista anti-rom - a capo della Commissione diritti umani : Sui social della senatrice da anni è un fiorire di attacchi e invettive contro zingari, gay e - prima delle elezioni - anche 5 Stelle. La difesa: «Non mi pento, risponderò coi fatti»

Storia dell'ex timpanista della Scala diventata capo degli ingegneri di Airbus : “Sei hai passione, produci risultati e non ti scoraggi la diversità di genere non conta e riesci” parola di Grazia Vittadini, prima donna a capo della ricerca e sviluppo di Airbus. La Storia che racconta al Corriere della Sera, effettivamente è un sogno che si sviluppa tra le nuvole a bordo di un aereo. Anzi, per la precisione a bordo di un aereo cui parti sono state ideate e costruite proprio da lei. Ma ...

Destra e M5s contro il capo dei vigili di Milano - polemiche dopo l'incidente della figlia della Boccassini : L'opposizione: "Venga a riferire in Consiglio comunale". I 5 Stelle: "Bisogna ricordare a Ciacci che non lavora più in procura e non devono esistere corsie preferenziali". Il comandante aveva lavorato in procura

Acciaierie Valbruna - impresa sfiorata in casa della capolista : La cronaca Il pronostico sembra chiuso, ma sin dalle prime battute Pallacanestro Bolzano dimostra decisione e piglio inconsueto per una neopromossa. Il primo quarto si dipana con grande intensità da ...

Milano - la figlia della Boccassini investe e uccide un pedone sulle strisce - Polemiche sul capo dei vigili : Un uomo, investito sulle strisce pedonali da uno scooter: la vittima, il medico e infettivologo Luca Voltolin , muore in ospedale. Un tragico incidente stradale come molti altri accaduti a Milano, non ...

L'arte di Donarsi - Sportello Amico Trapianti : arte e cultura della donazione al Museo di capodimonte lunedì 12. : Sostenere il trapianto di organi è una decisione magnifica che ci fa guardare il mondo e gli altri come parte di noi stessi ', precisa il Direttore Sylvain Bellenger. Lo Sportello Amico Trapianti ...

capodanno a Olbia con i Maneskin per festeggiare l’arrivo del 2019 nel segno di Il ballo della vita : Il Capodanno a Olbia con i Maneskin è confermato. Dopo le voci di qualche settimana fa, arriva la nota ufficiale del sindaco Settimo Nizzi che parla del concerto per l'ultimo dell'anno. La band rivelazione della penultima edizione di X Factor è quindi pronta a calcare il palco del concerto di Capodanno a Olbia nel quale saranno presenti anche i brani di Il ballo della vita, ultimo disco che hanno rilasciato il 26 ottobre e dal quale hanno ...

Omicidio del capoclan della Sanità : killer confessano ma resta l'ergastolo : Ci hanno provato, con il gesto non nuovo nelle aule di giustizia. Hanno alzato la mano, hanno chiesto di fare una deposizione spontanea - un diritto sacrosanto per ogni imputato in ogni grado di ...

Andrea Enria a capo della Vigilanza bancaria della Bce : Andrea E nria guiderà la Vigilanza bancaria . Ha vinto la concorrenza dell'irlandese Sharon Donnery, vicegovernatrice della Banca d'Irlanda e fino a oggi vista come favorita. Pochi giorni fa, infatti, ...

Carta Bianca - ultima settimana di esposizione della mostra a capodimonte. : ... organizzata insieme alla casa editrice Electa: c'è tempo fino a domenica 1 1 novembre 2018 per ammirare le sale allestite da Laura Bossi Régnier , neurologa e storica della scienza, , Giuliana Bruno ...