Il bus è strapieno e gli studenti non si arrendono ed entrano dai finestrini

notizie.tiscali

: A Calcutta sicuramente non succede - smenichini : A Calcutta sicuramente non succede - Maurizio62 : RT @YouReporter: La linea raccoglie gli studenti di almeno tre istituti, ma il pullman rimane uno e sembra non passare troppo spesso vista… - DylanMungul : Azz a Varese siam dei principianti a confronto -

(Di venerdì 16 novembre 2018) ll video pubblicato dalla pagina Instagram Welcome to Favelas è diventato virale. Mostra alcuniche, per riuscire salire su un autobus stracolmo della linea 765, si arrampicano e si lanciano ...