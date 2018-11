Il bello del viaggio è ritrovare le persone che amiamo | il toccante spot della compagnia

C’è la sosta per le Nazionali - Guadiola va in… carcere : bello il gesto dell’allenatore catalano : L’allenatore del Manchester City ha fatto visita ai politici catalani rinchiusi presso il penitenziario di Els Lledoners dopo il caos referendum Pep Guardiola non nasconde il proprio orgoglio di essere catalano, provando a dimostrarlo in qualunque modo possibile. Durante il caos referendum aveva dimostrato il proprio appoggio, per poi stare vicino ai propri leader anche dopo la loro incarcerazione. A conferma di tutto questo ...

Piazza Montebello - le domande del quartiere all'amministrazione : 'Abbiamo chiesto un incontro ma nessuno ci ha risposto. Siamo pronti a ... : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Di un paio di giorni fa la notizia che, in Piazza Montebello, si dovrà attendere un altro paio di mesi prima di poter veder partire il progetto di riqualificazione. A questo ...

Boxe femminile - Mondiali 2018 : l’analisi del tabellone delle azzurre. Sorteggio durissimo per Mesiano e Carini : Si sono svolti i sorteggi dei tabelloni ai Mondiali di Boxe femminile 2018 che scatteranno domani a Nuova Delhi. Una rassegna iridata particolarmente attesa dall’emergente Nazionale di casa, allenata dall’ex-ct della selezione maschile italiana Raffaele Bergamasco. L’urna non si è rivelata benevole con la maggioranza delle azzurre. Andiamo a scoprire i tabelloni ed il possibile cammino delle nostre portacolori. TABELLONI ...

Camila Cabello ha parlato del fidanzato : “Mi rende più felice che mai” : <3 The post Camila Cabello ha parlato del fidanzato: “Mi rende più felice che mai” appeared first on News Mtv Italia.

Ibra - altro titolo : è suo il gol più bello dell'anno in Mls : A 37 anni Zlatan Ibrahimovic non smette di stupire. È del campione svedese il gol dell'anno in Major League Soccer. L'attaccante ex Psg e Milan, che ora gioca nei Los Angeles Galaxy , è stato premiato ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018-2019 : dominio del Settebello ad Imperia - Francia battuta 12-3 : Vittoria convincente per il Settebello nella seconda uscita ufficiale stagionale. In quel di Imperia gli azzurri si impongono per 12-3 sulla Francia nel secondo incontro di Europa Cup 2018-2019. Fondamentale il successo con un risultato rotondo: Aicardi (protagonista di giornata con il ruolo da capitano da ricoprire praticamente a “casa sua”) e compagni infatti si giocano (molto probabilmente, visto che i francesi sembrano essere ...

LIVE Italia-Francia pallanuoto - Europa Cup 2019 in DIRETTA : 9-3 a fine terzo quarto. Grande prova del Settebello! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Europa Cup di pallanuoto tra Italia e Francia: stasera alle ore 20.00 ad Imperia l’Italia della pallanuoto maschile ospita i transalpini nel match valido per la seconda giornata della competizione. All’esordio gli azzurri sono stati sconfitti a Podgorica ai tiri di rigore per 11-8 dai padroni di casa del Montenegro dopo l’8-8 dei tempi regolamentari.L’Italia ha ...

ATP Finals – Djokovic ‘nota’ Cristiano Ronaldo tra il pubblico : “bello averlo tra i fan del tennis” : Djokovic vince su Isner all’esordio alle ATP Finals di Londra 2018, tra il pubblico anche Cristiano Ronaldo: ecco le parole del tennista serbo sulla presenza di CR7 Novak Djokovic ieri sera è stato impegnato nel suo match d’esordio delle ATP Finals di Londra 2018. Contro John Isner, il serbo ha mostrato i muscoli sin dall’inizio del torneo, battendo l’avversario per 2-0. Tra il pubblico, dell’impianto sportivo ...

Ascolti Tv di sabato 10 novembre 2018. Portobello è la prova del fuoco della Clerici che finisce doppiata dalla De Filippi : Analizziamo gli Ascolti tv di sabato 10 novembre 2018 . Beh a una cosa sta riuscendo bene il Portobello di Antonella Clerici: sta facendo volare di sabato in sabato gli Ascolti di Tù sì che Vales . La ...

Portobello : Littizzetto rivuole Antonella Clerici a La prova del cuoco : Luciana Littizzetto a Portobello: la satira sulla Clerici e La prova del cuoco E’ stata Luciana Littizzetto la seconda ospite della puntata di Portobello del 10 novembre, arrivata nello studio di Milano dopo il collega Amadeus, dalla conduttrice ‘chiuso’ in cabina per rispondere alle telefonate. La Littizzetto, com’era prevedibile, ha divertito il pubblico con una lunga satira, inaspettatamente dedicata, in parte, a La ...