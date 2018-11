Ieri incontro Berlusconi-Salvini

presidente marini interviene all'incontro "l'assistenza inferm Ieri stica in salute mentale a 40 anni dalla legge basaglia" : ... con grandi medici, ricercatori e studiosi che hanno portato un loro apporto specifico alla riforma che ha rivoluzionato il mondo della psichiatria, con Perugia che anticipò molti temi che ebbero poi ...

"Imprenditori Albenganesi di Ieri e di oggi" - un incontro sull'azienda Sommariva : La Fondazione Gian Maria Oddi, in collaborazione con Mario Moscardini, con il Patrocinio del Comune di Albenga e la partecipazione dell'Associazione "Vecchia Albenga", nell'ambito dell'iniziativa ...

Come tutelate i soggetti più fragili? Un incontro a Moncal Ieri : Proseguono a Moncalieri gli incontri organizzati dal Circolo della Conversazione delle Donne. Il secondo appuntamento della nuova stagione, s abato 27 ottobre alle 10,30 alla Biblioteca Civica Arduino ...

Cucchi - la sorella Ilaria dopo incontro con il generale Nistri : “Da lui sproloquio contro i carabinIeri che hanno parlato” : Promuove il colloquio con la ministra Elisabetta Trenta. Boccia, invece, quello con il comandante generale dei carabinieri, Giovanni Nistri. A ventiquattro ore dal faccia a faccia, Ilaria Cucchi commenta l’incontro al ministero della Difesa. “Le mie aspettative non sono andate deluse”, dice la sorella di Stefano Cucchi riferendosi al colloquio con la ministra. Ilaria ha spiegato che ha preferito non intervenire direttamente ...