I single | una categoria che ai pastori non interessa

Luca - il padre single di Napoli - che ha adottato una bambina down : Luca Trapanese, è un padre single ed omosessuale di Napoli che ha adottato una bambina down rifiutata dalla madre e da altre sette famiglie. Al Corriere della Sera, Luca racconta che : 'aveva maturato ...

Valeria Marini ha una nuova fiamma : 'Ho una relazione. Però sono single' : A Gente aveva dichiarato: ' Mi sono rivolta alla scienza, anche se non mi arrendo all'idea di trovare l'uomo giusto con cui fare un figlio ', contemplando anche l'ipotesi di ricorrere alla ...

La storia di Luca - il papà single che ha adottato una bimba down rifiutata da sette famiglie : "'E figlie 'so ffiglie" scriveva Eduardo nella celeberrima Filumena Marturano, e questa legge non scritta la conosce sicuramente Luca Trapanese che di De Filippo è concittadino e che ha adottato Alba, bambina con la sindrome di down che era stata rifiutata da sette famiglie. Lui è un padre single che aveva maturato l'idea quando stava ancora con il suo compagno. Dopo la separazione però non si è tirato indietro e ha ...

Valeria Marini al Maurizio Costanzo Show : "Ho una relazione - però sono single" : Davvero ricca di rivelazioni la puntata andata in onda in seconda serata su Canale 5 del Maurizio Costanzo Show, il talk Show condotto dall'omonimo giornalista marito di Maria De Filippi, quest'ultima produttrice con la Fascino della prima edizione di Temptation Island Vip.E proprio dal docu-reality in salsa celebrity si è palesata in studio Valeria Marini, che alla domanda del conduttore su cosa stesse accadendo alla sua vita privata ha ...

Al Bano gela la Power : “Sono single. Non ho bisogno di una compagna” : Lontano da Loredana Lecciso e Romina Power, Al Bano Carrisi si gode la sua vita da single e non ha bisogno di una compagna. Il cantante di Cellino San Marco, ospite del programma radiofonico Un giorno da pecora, ha deciso di parlare per la prima volta della sua vita sentimentale. Aveva smesso di farlo qualche tempo fa, quando la sua famiglia era stata coinvolta nel circo mediatico e le trasmissioni televisive avevano iniziato ad occuparsi in ...

Enzo Iacchetti single da due anni - l'appello : «Cerco una donna tra i 37 e i 42 anni» : "Sono single da quasi due anni. " Così Enzo Iacchetti a Un Giorno da Pecora, Rai Radio1, la trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Di quale età vorrebbe la...

Massimo Giletti : “Ecco perché sono single - la Rai rappresenta una ferita aperta” : Massimo Giletti, l’addio alla Rai rappresenta ancora una ferita aperta Massimo Giletti si racconta in un’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni. Il conduttore di Non è l’Arena non può di certo non parlare del suo addio alla Rai. Il grande cambiamento di rete è avvenuto lo scorso anno e quanto accaduto rappresenta per Giletti una […] L'articolo Massimo Giletti: “Ecco perché sono single, la Rai rappresenta una ferita ...

A Temptation Island Vip una brutta caduta per il single Nicolò Ferrari : “Fiumi di sangue” : Non solo le coppie (più o meno) famose. A Temptation Island Vip anche qualche single si è distinto in questa prima edizione. Come Nicolò Ferrari, che avevamo conosciuto a Uomini e Donne come corteggiatore di Nilufar Addati. Era arrivato fino alla fine, ma poi la tronista gli aveva preferito Giordano Mazzocchi ed è con lui che ha voluto mettere alla prova il rapporto al ‘reality dei sentimenti’ guidato da Simona Ventura. Ma al ...

