I numeri dell' economia sommersa in Italia

Salvini - sulle forze dell'ordine che servono ti #diamoinumeri : Dopo la morte della giovane Desirée nel quartiere San Lorenzo a Roma, si è aperta una forte polemica, non nuova, relativa alla presenza delle forze dell'ordine sul territorio. Il nostro sindacato denuncia da anni questa situazione nel totale disinteresse di chi ha responsabilità amministrative e politiche. I numeri, non le chiacchiere, sono impietosi: da 88 poliziotti in forza al Commissariato San Lorenzo nell'anno 2000 ...

Manovra - Gentiloni : “numeri non verosimili - la confusione costa. Logica del me ne frego ci spinge ai margini dell’Europa” : “Certamente c’è da preoccuparsi per una Manovra che danneggia chi produce; poi preoccupa il muro contro muro con l’Ue. Con l’Ue si negozia”. Lo ha detto l’ex premier Paolo Gentiloni a margine della presentazione del suo primo libro “La sfida impopulista” a Roma. “I numeri della Manovra sono inverosimili e questa scarsa affidabilità è molto più grave di un 2,4%. La Logica del me ne frego e ...

EICMA 2018/ Dell'Orto : numeri da record grazie a passione ed emozione. La sfida ora è su giovani ed elettrico - IlSussidiario.net : Si è chiusa a Milano la 76esima edizione della fiera del ciclo e motociclo. Il presidente traccia un bilancio molto positivo: "Un evento carico di passione"

Incendi California - gli effetti devastanti di anni di siccità e cambiamenti climatici in numeri : la gestione delle foreste non c’entra : L’uomo e la natura condividono le responsabilità dei devastanti Incendi che hanno messo in ginocchio la California, ma la gestione delle foreste non ha svolto un ruolo principale, come invece sostenuto nei giorni scorsi dal Presidente Trump. La natura ha fornito i pericolosi venti che hanno fatto propagare rapidamente le fiamme e i cambiamenti climatici causati dall’uomo hanno ucciso alberi e cespugli che si sono trasformati in “carburante” per ...

Tutti i numeri della cattiva scienza : Medicina, fisica, biologia. E chi più ne ha più ne metta. Nessun campo della scienza sembra immune a errori, sviste e persino vere e proprie truffe, che si concretizzano nel ritiro del paper in questione da parte delle riviste. O quanto meno, è quanto avviene quando gli errori escono allo scoperto, e gli editor decidono di correre ai ripari. Un fenomeno che da almeno una decina d’anni si è fatto sempre più comune, sollevando dubbi, legittimi, ...

I numeri della Commissione svelano la truffa e i danni del governo gialloverde : Milano. La Commissione europea ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita dell'economia italiana per il 2018 (dall'1,3 per cento a 1,1 per cento) e ritoccato al rialzo quelle per il 2019 (dall'1,1 per cento all'1,2 per cento) e per il 2020 (all'1,3 per cento). Nel complesso l'Italia si conferm

Champions League : partite - numeri e curiosità della quarta giornata : Benfica-Ajax , girone E, : mercoledì 7 novembre ore 21:00 - Sky Sport 256 L'Ajax per prolungare l'imbattibilità che dura da 5 partite contro i portoghesi, il Benfica per sfatare il tabù del gol che ...

Maltempo : in un dossier Legambiente i numeri dell’abusivismo in Abruzzo : C’è un Abruzzo ‘abusivo‘ che resiste alle ruspe. Strutture – oltre 700 secondo le stime – che non potevano essere costruite e che continuano ed esistere in aree a rischio o dal valore ambientale. Dal 2004, anno dell’ultimo condono edilizio, ad oggi in Abruzzo risultano eseguite 259 ordinanze di demolizione, su un totale di 983 provvedimenti emessi e, quindi, di casi accertati. I dati regionali sono contenuti ...

I numeri dell'Inter : miglior difesa d'Europa e Spalletti si fida di tutti : Sei gol subiti in campionato, come l'Atletico Madrid,, tre gol italiani, non accadeva dal 2012, e 20 giocatori partiti titolari quest'anno

Maltempo Veneto - capo protezione civile con Zaia : “Situazione apocalittica - agire subito”. Tutti i numeri dell’emergenza : “Dobbiamo partire subito perché se dobbiamo attendere la conta dei danni ci attiveremo almeno tra due mesi. Abbiamo una sofferenza in tutta Italia, ma in questo territorio è molto più pesante”. Lo ha detto a Belluno il Direttore del Dipartimento della protezione civile Nazionale Angelo Borrelli all’incontro con il presidente del Veneto Luca Zaia, al termine del sopralluogo sulle zone colpite dal Maltempo. “La situazione – ...

Tutti i numeri della manovra da 37 miliardi - in deficit per 21 - 8 : Una strategia non condivisa dalla commissione Ue , alla quale Palazzo Chigi e il ministro dell'Economia Giovanni Tria dovranno dare la loro risposta entro il 13 novembre alla richiesta di cambiamento ...

Maltempo - i numeri impressionanti dell'emergenza : Il Maltempo non dà tregua e continua a fare vittime. L'emergenza non abbandona l'Italia dunque e per le zone maggiormente colpite, in particolare Liguria, Veneto e Friuli Venezia Giulia, il governo ...

Manovra : i numeri della relazione tecnica : Un focus sugli effetti finanziari della legge di Bilancio che sarà discussa la prossima settimana alla Camera -