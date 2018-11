I bookmakers per la gara Bologna - Fiorentina danno favorito il segno due

Inter - il secondo posto scatena i bookmakers : scende la quota scudetto per i nerazzurri : Il tris rifilato alla Lazio e il conseguente aggancio al Napoli al secondo posto ha spinto i bookmakers ad abbassare la quota scudetto dei nerazzurri Ha vinto la sesta partita di fila in campionato e agganciato il Napoli al secondo posto in classifica. Ormai le parole Inter e scudetto vengono pronunciate sempre più spesso insieme. Non si nasconde più ad esempio il centrocampista nerazzurro Joao Mario, che dopo il successo di ieri sera ...

Real Madrid - bookmakers : testa a testa Solari-Conte per la panchina : Il Clasico contro il Barcellona sarà sicuramente decisivo, ma rumors insistenti prevedono l’esonero di Julen Lopetegui ben prima della sfida in programma domenica prossima. L’allenatore del Real Madrid è appeso a un filo dopo la sconfitta in casa contro il Levante e a confermarlo sono anche i bookmaker d’oltremanica, che durante il weekend hanno rinfoltito la rosa dei possibili sostituti dell’ex ct spagnolo. Antonio ...

Walter Nudo/ Si è allontanato dagli altri inquilini - ma per i bookmakers vincerà lui! (Grande Fratello Vip) : Walter Nudo, ormai si è allontanato dagli altri inquilini all'interno della casa più famosa della tv. Per i bookmakers rimane comunque il favorito per la vittoria- (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 08:54:00 GMT)

Serie A - corsa al titolo di capocannoniere : duello Piatek-CR7 per i bookmakers : Piatek dà la caccia al titolo di capocannoniere della Serie A, ancora favorito Cristiano Ronaldo nonostante la partenza super del genoano L’ottavo gol in sei partite gli regala la consacrazione definitiva sulle lavagne dei bookmaker. Krzysztof Piatek sale alla ribalta nelle scommesse Snai sul capocannoniere di Serie A, dove è diventato l’inseguitore numero uno di Cristiano Ronaldo, fermo a tre reti ma ancora favorito a 2,50. ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia favorita per la vittoria finale! Le quote dei bookmakers per le scommesse : azzurri davanti a USA e Russia : L’Italia è diventata la grande favorita per la vittoria dei Mondiali 2018 di Volley maschile che si stanno disputando nel nostro Paese e in Bulgaria. A dirlo non sono esperti tecnici, giocatori o addetti ai lavori ma i bookmakers che ora vedono la nostra Nazionale come l’indiziata numero 1 per la conquista del titolo iridato. Gli azzurri hanno entusiasmato durante la prima fase della competizione vincendo ben cinque partite tra Roma ...

Champions League - il girone si complica per il Napoli : i bookmakers perdono fiducia : Champions League iniziata col piede sbagliato per il Napoli di Carlo Ancelotti, solo un pari sul campo della Stella Rossa di Belgrado Sulla carta aveva il turno più facile tra le italiane, ma il Napoli non ha saputo sfruttare il vantaggio sprecando una buona chance nell’esordio in Champions. A Belgrado, pur giocando da grandi favoriti (il loro successo era dato intorno a 1,50) gli azzurri non sono andati oltre lo 0-0. Il discorso ...