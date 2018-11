I Bastardi di Pizzofalcone | la terza stagione si farà

I Bastardi di Pizzofalcone 2 - Tradimenti per l’ultimo episodio : Chiude con il sesto appuntamento la fiction I Bastardi di Pizzofalcone 2 interpretata da Alessandro Gassmann insieme a Carolina Crescentini e Antonio Folletto. La nuova stagione tratta sempre dai romanzi di Maurizio De Giovanni ha tenuto una media superiore ai 5 milioni di telespettatori e nell’appuntamento intitolato Tradimenti, in onda il 12 novembre su Rai1 alle 21.25, saluta i suoi fan. I Bastardi di Pizzofalcone 2, anticipazioni della ...

Alessandro Gassmann cittadino onorario di Napoli per l’amore dimostrato alla città con I Bastardi di Pizzofalcone e non solo : La Giunta di Napoli ha nominato Alessandro Gassmann cittadino onorario di Napoli per il suo contributo all'immagine della città e i legame nato col lavoro realizzato ne I bastardi di Pizzofalcone: il rapporto tra la serie, il suo cast e la città in cui è ambientata diventa così sempre più solido, con tanto di conferimento della cittadinanza al suo protagonista. La proposta è arrivata dal sindaco Luigi DeMagistris ed è stata approvata da una ...

Come visitare la Napoli de I Bastardi di Pizzofalcone - un tour guidato tra le location della serie di Rai1 : La Napoli de I bastardi di Pizzofalcone, coi suoi quartieri difficili e i suoi panorami mozzafiato, è sicuramente stata la grande protagonista della serie poliziesca di Rai1 tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. Un po' alla stregua di New York in Sex And The City o di Albuquerque in Breaking Bad, la città si è erta a personaggio principale della serie al pari degli altri protagonisti, facendo scoprire al vasto pubblico di Rai1 (una ...

Anticipazioni I Bastardi di Pizzofalcone 3 - Maurizio De Giovanni annuncia sorprese : chi tornerà nel cast? : Dopo il finale aperto, l'annuncio de I Bastardi di Pizzofalcone 3 era più che prevedibile. La fiction Rai ha saputo conquistare il cuore del pubblico italiano settimana dopo settimana: con i suoi oltre 5 milioni di spettatori a puntata, la seconda stagione è il programma leader della prima serata. Tutto ancora tace sui nuovi episodi, ma Maurizio De Giovanni ha annunciato piccole novità. Recentemente, l'autore della saga letteraria da cui la ...

I Bastardi di Pizzofalcone 3/ Maurizio De Giovanni annuncia : 'Le sorprese non mancheranno' - IlSussidiario.net : I Bastardi di Pizzofalcone 3, Maurizio De Giovanni annuncia: 'Le sorprese non mancheranno', quando si tornerà sul set e quando andrà in onda?

I Bastardi di Pizzofalcone : la terza stagione si farà : Si è appena conclusa la seguitissima seconda stagione della fiction I Bastardi di Pizzofalcone (la sesta e ultima puntata è andata in onda lunedì 12 novembre) che ha totalizzato una media di ascolto di 5 milioni e mezzo di telespettatori, e già i fan della trasmissione possono tornare a gioire: la terza stagione potrebbe diventare presto realtà. A gettare una luce di speranza per chi è rimasto orfano delle avventure dell’ispettore Lojacono ...

I Bastardi di Pizzofalcone torneranno con la terza serie : Boom per I Bastardi di Pizzofalcone 2. La serie di Rai1 è un successo. Ispirata dai libri di Maurizio De

'I Bastardi di Pizzofalcone' - si lavora alla terza serie : Finale con il botto, non solo di ascolti, ma con un attentato, o almeno è quello che appare, per ' I Bastardi di Pizzofalcone 2 ' . L'ultima puntata della serie tratta dai libri di Maurizio De ...

Ufficiale I Bastardi di Pizzofalcone 3 - Rai conferma la produzione di nuovi episodi : I Bastardi di Pizzofalcone 3 è Ufficiale. Il finale della seconda stagione, andato in onda lunedì, ha registrato un record di ascolti: ben 5.507.000 spettatori pari al 23.4% di share. Per tutti questi motivi, la Rai ha confermato la produzione di un terzo ciclo di episodi. Eleonora Andreatta, presidente di Rai Fiction, ha commentato la sesta e ultima puntata, dicendo: “La seconda stagione de I Bastardi di Pizzofalcone si è conclusa ieri: è ...

Claudio Amendola in Nero a metà prende il posto de I Bastardi di Pizzofalcone 2 : i dettagli sul suo personaggio : Claudio Amendola è pronto a prendere il posto di Lojacono e i suoi Bastardi proprio da lunedì 19 novembre. Dopo il finale de I Bastardi di Pizzofalcone 2 andato in onda ieri sera, dalla prossima settimana il prime time di Rai1 lancerà Nero a metà la nuova fiction di Claudio Amendola che torna in tv dopo I Cesaroni. Per l'attore sarà una vera e propria del nove e non solo per gli ottimi ascolti registrati da Alessandro Gassman e il cast della ...

Ascolti tv - I Bastardi di Pizzofalcone 2 chiudono alla grande e battono il Grande Fratello Vip 2018 : Ascolti tv, Prime time Chiude in bellezza la seconda stagione de I Bastardi di Pizzofalcone 2, trasmessa da Rai1, la fiction con Alessandro Gassmann ha ottenuto 5.507.000 spettatori e il 23.4% di share, risultando il programma più visto della prima serata e restando per tutti e sei gli appuntamenti sempre sopra i 5 milioni di telespettatori (tanto che si è guadagnata la realizzazione della terza stagione). Al secondo posto, su Canale 5, Grande ...

Ascolti tv 12 novembre - I Bastardi di Pizzofalcone batte ancora il GF Vip 3 : Ascolti tv ieri: I bastardi di Pizzofalcone 2 vince e mette all’angolo il GF Vip 3 Crollano gli Ascolti tv per il Grande Fratello Vip 3. Nuova pesante sconfitta per il programma Mediaset condotto da Ilary Blasi. Il reality di Canale 5 non è uscito vittorioso dal braccio di ferro con I bastardi di Pizzofalcone 2. Anche […] L'articolo Ascolti tv 12 novembre, I bastardi di Pizzofalcone batte ancora il GF Vip 3 proviene da Gossip e Tv.