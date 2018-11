Huawei P Smart 2019 dovrebbe arrivare in Europa con Kirin 710 a 199 euro

Huawei leader di mercato in Italia con uno smartphone su tre : Huawei è leader di mercato nella telefonia mobile in Italia, con una quota che ha ormai superato il 30%, e anche nella fascia alta le vendite crescono. L'articolo Huawei leader di mercato in Italia con uno smartphone su tre proviene da TuttoAndroid.

Huawei avrà un suo assistente virtuale e potrebbe portare uno smartphone pieghevole 5G a MWC 2019 : Huawei ha intenzione di sfidare Google e Amazon nel campo degli assistenti vocali virtuali, intando al MWC 2019 porterà il primo smartphone pieghevole 5G. L'articolo Huawei avrà un suo assistente virtuale e potrebbe portare uno smartphone pieghevole 5G a MWC 2019 proviene da TuttoAndroid.

Sblocco bootloader per Huawei e Honor possibile ma a pagamento : smartphone supportati e costi : Lo stop allo Sblocco bootloader per Huawei e Honor non è stato digerito da molti. Da questa estate, come prontamente riportato, i dispositivi dei due brand non possono più fare richiesta dei codici che sono la porta di accesso all'installazione di ROM e dunque di software di terze parti e non proprietario. Eppure, per gli incalliti appassionati di modding una soluzione c'è, anche se a pagamento. Gli esperti di XDA-Developers hanno appena ...

Huawei progetta uno smartphone con 4 fotocamere. Diventeremo tutti fotografi! : Il prossimo smartphone di fascia alta dell’azienda cinese Huawei avrà in dotazione quattro fotocamere. Se vi sembravano tante le tre presenti sui modelli P20 Pro e Mate 20 Pro dello stesso produttore, vi starete chiedendo: a che cosa serve la quarta? Al momento non c’è una risposta precisa sulla funzione che Huawei intende associare al quarto sensore. Però possiamo farci un’idea prendendo spunto dal Galaxy A9, l’unico ...

Scoppiettante 2019 per Huawei : P30 oltre ogni immaginazione e smartphone pieghevole : Huawei pensa in grande per il 2019, mettendo in campo tutto quanto il necessario per spodestare uno dei suoi più acerrimi nemici, Samsung. Come riportato da 'GSMarena.com', Walter Ji, presidente del Consumer Business Group in Europa per conto dell'azienda cinese, ha ribadito che la compagnia sta lavorando per perfezionare ancora il comparto fotocamera dei suoi prossimi flagship: la prima linea che vi viene in mente è quella dei Huawei P30, ...

Graditissimo regalo per oltre 30 smartphone Huawei ed Honor : gesture pronta - lista ufficiale : Ci sono informazioni davvero interessanti per milioni di utenti in possesso di smartphone Huawei e Honor in giro per il mondo, in riferimento ad una notizia che, a conti fatti, conferma ufficialmente quanto vi ho riportato esattamente un mese fa su queste pagine a proposito delle gesture a schermo intero. Il produttore asiatico, infatti, ha annunciato ufficialmente la lista dei modelli che avranno la possibilità di fare questo step, anche se al ...

Huawei annuncia i nomi dei 34 smartphone su cui è o sarà possibile usare le gesture : Huawei annuncia quali sono gli smartphone che già dispongono delle gesture a schermo interno e quali le riceveranno a breve. L'articolo Huawei annuncia i nomi dei 34 smartphone su cui è o sarà possibile usare le gesture proviene da TuttoAndroid.

Huawei ha intenzione di introdurre uno zoom 10x su smartphone - forse già nel 2019 : Bene il 2x, ottimo il 3x, eccezionale il 5x. Ma un sensore su smartphone capace di uno zoom 10x ottico vi intrigherebbe? L'articolo Huawei ha intenzione di introdurre uno zoom 10x su smartphone, forse già nel 2019 proviene da TuttoAndroid.

Huawei : brevetto rivela un nuovo design per gli smartphone del futuro : Gli smartphone di Huawei sono sempre più rilevanti e competitivi sul mercato. Questa settimana abbiamo visto che Huawei e Samsung lo dominano e non è sorprendente. I prodotti del marchio cinese sono di qualità e la leggi di più...

Huawei si gloria dei suoi 4 miliardi di smartphone prodotti - e brevetta un display forato : Huawei gode di un'ottima forma e ce lo ricorda menando vanto dei suoi 4 miliardi di smartphone prodotti nel mondo (cifra in continua crescita). E nel mentre emerge anche qualche nuovo progetto della casa di Shenzen, progetto che riguarda i display forati come la tendenza attuale pare dettare in questi ultimi mesi. L'articolo Huawei si gloria dei suoi 4 miliardi di smartphone prodotti, e brevetta un display forato proviene da TuttoAndroid.

Impressionanti numeri per smartphone Huawei : 4 miliardi nel mondo e il futuro? : Gli smartphone Huawei sono tra noi: l'impressione (spesso considerata soggettiva) che sempre più amici, colleghi e parenti si affidino al brand mobile relativamente giovane nel mondo occidentale, è comprovata dagli ultimi dati oggettivi relativi alla diffusione di dispositivi del marchio, in tutto il mondo. Parliamo di miliardi di device, mica poca roba. In occasione della World Internet Conference di Wuzhen, in Cina, Zhang Ping ossia ...

