Hochey ghiaccio | EBEL 2018-2019 | Bolzano soffre ma vince all’overtime il big match contro

(Di venerdì 16 novembre 2018) Successo di capitale importanza per l’HCB Alto Adige Alperia nel 19esimo turno della– Erste Eishockey Liga. Gli altoatesini, infatti, passano all’overtime in casa dei Graz99ers, con i quali condividevano la testa della classifica a quota 39 punti, nel bigdel 19esimo turno. Con questo successo i Foxes passano a condurre con 41 punti, uno in più dei rivali e 4 nei confronti dei Vienna Capitals che cadono ancora, stavolta in casa del fanalino di coda VSV Panaceo, e continuano nel loro incredibile crollo. Sconfitta anche per i Red Bull Salisburgo in casa del Linz. LE PARTITA, dunque, centra il quinto successo consecutivo e sale da solo in vetta alla classifica. La sfida di Graz, tuttavia, è stata quanto mai dura e combattuta. Il primo tempo, infatti, è dominato dai Graz99ers che scagliano il puck ben 15 volte verso la porta difesa da Leland ...