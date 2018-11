Guida Michelin 2019 | Mauro Uliassi è il nuovo Tre stelle | delusione per Cracco Ecco

ilfattoquotidiano

: #GuidaMichelin, il marchigiano #Uliassi conquista le tre #stelle. Ecco i 10 ristoranti d'Italia che 'meritano il vi… - Agenzia_Ansa : #GuidaMichelin, il marchigiano #Uliassi conquista le tre #stelle. Ecco i 10 ristoranti d'Italia che 'meritano il vi… - rtl1025 : ????Siamo a Parma alla presentazione della nuova Guida Michelin 2019 ?? ??Annunciate le conferme e le nuove stelle ??… - repubblica : Guida Michelin 2019: il Nord Italia fa 13, con le sue nuove stelle -

(Di venerdì 16 novembre 2018) Hanno girato tutta l’Italia, sedendosi ai tavoli di noti ristoranti del centro e di piccole osterie di campagna. Hanno assaggiato centinaia di pietanze della tradizione e dell’innovazione; valutato la cortesia dei camerieri e la disposizione dell’apparecchiatura in tavola. E ora, gli anonimi ispettori dellahanno reso noto il loro verdetto. Sul palcoscenico dell’Auditorium Paganini di Parma sono stati annunciati i locali insigniti delle, la massima onorificenza in ambito gastronomico, sogno e incubo di ogni chef. E, ancora una volta, l’Italia si è confermata al secondo posto nel mondo per numero di ristoranti stellati, dietro solo alla Francia. Giunta alla sua 64ª edizione, la, la “bibbia” della ristorazione, ha portato con sé molte novità. 29 per la precisione: tante sono le nuovesingole assegnate quest’anno dal ...