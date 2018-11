Guida Michelin 2019 | l' Italia ha un nuovo Tre stelle | complimenti a Mauro Uliassi

repubblica

: Arriva la nuova #guidaMichelin, si svelano le stelle - SEGUI LA DIRETTA - Agenzia_Ansa : Arriva la nuova #guidaMichelin, si svelano le stelle - SEGUI LA DIRETTA - IlBorghigiano : Guida Michelin 2019. Cananvacciuolo fa il pieno, Mauro Uliassi nuovo tre stelle italiano - Agenzia_Ansa : #GuidaMichelin, il marchigiano #Uliassi conquista le tre #stelle. Ecco i 10 ristoranti d'Italia che 'meritano il vi… -

(Di venerdì 16 novembre 2018) L'raggiunge il traguardo delle 10 TreDopo Norbert Niederkofler lo scorso anno, ecco la grande novità di questa edizione, chef del ristorante di Senigallia che porta il suo nome, ottiene il massimo riconoscimento della Rossa. E l'è così la seconda nazione più stellata del mondo (con anche l'8 per cento di tutte le TreMondiali). Un risultato, quello di, accolto con un boato dalla sala, anche garzie alla diffusa simpatica di cui il cuoco marchigiano gode tra colleghi ed addetti ai lavori. Prima della proclamazione, aveva creato un momento di suspance il siparietto tra la conduttrice e Gwendal Poullennec, ildirettore internazionale di tutte le guide(sono 30, dall'Europa all'Oriente agli Usa). La speaker radiofonica e conduttrice televisiva Petra Loreggian ha finto che la cerimonia fosse terminata, senza ulteriori novità dopo la conferma dei 9 Tredello scorso anno, saliti sul palco. Ma Pouellenec l'ha fermata dicendo: "Aspetta... 10 è un numero che mi piace di più di 9". E solo a questo punto il trionfo diè stato reso ufficiale.In questa edizione non ci sono invece stati nuovi Due, dopo i tre nuovi ingressi della scorsa stagione. Una decisione che ha creato non poco malumore, visto che molti locali erano accreditati per il balzo da una a due. In compenso è ampio il drappello dei nuovi mono stellati, ben 29, molti dei quali giovanissimi.