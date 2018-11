' Grazie Roma' | un coro da stadio a teatro per Francesco Totti

Paola Perego cade in una buca e si fa male : “Grazie al Comune di Roma” : Piccolo incidente per Paola Perego che è inciampata in una delle proverbiali buche di Roma ed è caduta sbucciandosi un ginocchio. La conduttrice ha mostrato la foto della ferita sulle sue storie di Instagram, ringraziando ironicamente il Comune di Roma per le “meravigliose buche” aggiungendo un’emoticons da cui si intuisce quanto sia arrabbiata. Fortunatamente nulla di grave per Paola, che si prepara a diventare nonna: la ...

Giannini : Roma inizia a fare sul serio - Grazie Salvini per sgombero Baobab : Roma – “Un plauso al nostro ministro degli Interni, Matteo Salvini, per aver promesso e poi mantenuto lo sgombero del presidio Baobab a Roma. A Roma si inizia a fare sul serio. In questa citta’ per troppo anni dimenticata dalla sinistra, grazie alla Lega sta rinascendo la legalita’, l’ordine e la pulizia. Non saranno piu’ tollerate zone franche come quella dove ha perso la vita la sfortunata Desire’e, ...

Roma - a San Lorenzo un altro quartiere è possibile. Grazie all’architettura : A San Lorenzo – nello stesso quartiere dove è stata uccisa la sedicenne Desirée Mariottini, vittima di sbandati e spacciatori che occupavano l’immobile di Via dei Lucani che doveva essere oggetto di una riqualificazione mai avvenuta e che da anni ristagna in un degrado untuoso – esiste anche un’altra realtà: coraggiosa, civile, che merita di essere raccontata. In questo stesso quartiere, a 400 metri da quel luogo ...

Ahi Roma - Kolarov rischia una squalifica Grazie alla “prova tv” : Roma, Kolarov potrebbe subire una squalifica, la prova tv potrebbe essere utilizzata nei confronti del terzino sinistro serbo: i dettagli Roma, il terzino serbo Kolarov rischia una squalifica a causa di espressioni blasfeme pizzicate dalle telecamere tv. Si tratterebbe di una reiterata bestemmia e le immagini sarebbero state già trasmesse al Procuratore federale per la valutazione. La prova televisiva potrebbe dunque essere usata contro ...

Il Milan vince al 97' : Udinese ko 0-1 Grazie al solito Romagnoli : Partita dura, ruvida e ricca di occasioni da rete quella tra l'Udinese di Velazquez e il Milan di Gennaro Gattuso con le due squadre che sostanzialmente si sono divise un tempo per parte: il primo ad appannaggio dei friulani, il secondo a favore dei rossoneri. Il risultato finale, forse, rispecchia l'andamento della gara con il Milan che vince ancora in pieno recupero, al 96', grazie ad un altro gol di Alessio Romagnoli che permette ai rossoneri ...

Roma : lontano da casa - due storie diverse ma dal liteto fine Grazie a Polfer : Roma – Due storie diverse ma che hanno come punto comune l’operato della Polfer di Roma Termini. La mattina dello scorso 28 ottobre, una pattuglia in servizio di vigilanza allo scalo ha rintracciato a bordo di un treno un ragazzo diciottenne che si era allontanato la sera prima da casa, a seguito di un litigio con i genitori. Il giovane, residente in provincia di Caserta, e’ stato accompagnato presso gli uffici di polizia siti ...

Champions griffata Italia Grazie a Juve - Inter - Roma e Napoli : Ad oggi le nostre squadre sarebbero tutte qualificate, con i bianconeri attesi da un sorteggio benevolo agli ottavi

Leodori : Grazie forze ordine - magistratura e Dda Roma per lavoro Spada : Roma – “Le istituzioni non gioiscono di fronte ad alcuna sentenza. Il riconoscimento del Tribunale di Roma dell’associazione di stampo mafioso al clan Spada, per le attivita’ criminali messe in atto a Ostia, rappresenta senza dubbio un punto di non ritorno e un duro colpo anche a tutti coloro che hanno voluto sottovalutare il fenomeno criminale”. “A nome mio e del Consiglio regionale desidero ringraziare le ...

Pellegrini : 'Io - romano in giallorosso. Grazie DiFra - ti devo tanto' : Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', negli ultimi anni il ruolo di trequartista ha fatto spesso le fortune dei centrocampisti giallorossi, adesso Pellegrini sembra pronto a seguire questa strada. ...

Roma - Dzeko : “Premier? No Grazie - rimango” : Roma– Dopo un avvio di stagione non esaltante, Edin Dzeko si è ripreso la Roma nelle ultime due uscite prima della sosta per le nazionali. Il bomber bosniaco, in giallorosso, è reduce da una tripletta in Champions League e dal gol di Empoli, reti che lo hanno rinvigorito dopo il misero bottino di un gol […] L'articolo Roma, Dzeko: “Premier? No grazie, rimango” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, ...

Alberto Angela - in 3 milioni per la puntata di Ulisse sul rastrellamento del ghetto di Roma. Celentano : Grazie - aiuti a non dimenticare : 'La memoria è il più potente vaccino contro gli abissi della Storia'. Così Alberto Angela in un post su Facebook aveva presentato la puntata di Ulisse - Il piacere della scoperta di sabato sera ...

Roma - far-west in via Casilina : “Vi prego venite subito stanno sparando”. 5 arresti Grazie ai filmati della videosorveglianza : I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di 5 persone ritenute responsabili del tentato omicidio di un 52enne Romano, avvenuto a Roma lo scorso 3 settembre, nel corso di una sparatoria avvenuta nel piazzale antistante un’officina meccanica di via Casilina. subito dopo il conflitto a ...

Nicolò Mirra / Una nuova dimensione Grazie alla Roma e al gaming (E poi c'è Cattelan a teatro) : Nicolò Mirra, l'ex calciatore ha trovato una nuova dimensione grazie all'As Roma e al mondo del gaming diventando un professionista di eSports. (E poi c'è Cattelan a teatro)(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 09:12:00 GMT)