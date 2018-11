Grande Fratello Vip | il trauma di Maria Monsè | ' Quando ero piccola mia madre' La

liberoquotidiano

(Di venerdì 16 novembre 2018) Ospite della puntata di mercoledì 14 novembre de Le ultime dalla casa c'era. L'ex gieffina ha voluto raccontare un momento privato in riferimento aAlessandro Cecchi Paone durante la permanenza nella casa delVip ha definito la figlia di, Perla, "nano travestito".La, in quell'occasione, si era molto arrabbiata con il conduttore televisivo e il motivo di questo risentimento lo spiega proprio lei stessa "Mianon mi considerava una bella bambina e me lo ripeteva in continuazione". Per questo,ha sempre un occhio di riguardo per sua figlia specialmente per via della delicata età che sta affrontando "Essere in competizione a 12 anni è normalissimo in particolar modo per la bellezza esteriore - e continua - alle volte non vuole farsi foto con meè struccata".