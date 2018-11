Grande Fratello Vip | Francesco Monte schiavo ribelle | il gestaccio | perché ora rischia

Grande Fratello Vip - Francesco Monte furioso contro Giulia Salemi : "Sei una faccia di c**o - maleducata!" - video : Lite furibonda nella casa tra l'ex tronista e la giovane influencer.

La Marchesa sbarca a Uomini e Donne dopo il Grande Fratello Vip? : Uomini e Donne: arriva la Marchesa dopo il Grande Fratello Vip 3? La Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona sarebbe pronta per un’altra esperienza in tv dopo il Grande Fratello Vip. Stando a quanto scritto dal settimanale Spy, l’opinionista di Barbara d’Urso potrebbe infatti sbarcare a Uomini Donne. Questo è quello che si legge lungo l’articolo pubblicato dalla rivista di Alfonso Signorini: “Un trono per la ...

Grande Fratello Vip 2018 : Walter Nudo ancora innamorato della ex moglie? La Confessione : Il Grande Fratello Vip 2018 in queste ore ci ha regalato una emozione bellissima: le parole di Walter Nudo nei confronti della ex moglie. Ma vediamo di capire cosa è successo anche con un contributo Video. Walter Nudo, sulla ex moglie: “La allontanavo perché non potevo renderla madre” Walter Nudo è uno dei protagonisti indiscussi di questo Gf vip che per la verità non brilla per dinamiche interessanti e concorrenti top. L’unico tra i pochi che ...

Grande Fratello vip - Marco Cucolo - parla il fidanzato di Lory Del Santo : 'Non la vedo lucida ma...' : 'Ci sono dei momenti in cui non è proprio lucida , però a casa sarebbe stato peggio…'. Marco Cucolo , il fidanzato d i Lory Del Santo , intervistato durante l'ultima puntata di Ultime della casa , ha ...

Grande Fratello VIP 2018/ Video - Benedetta chiude con Stefano : 'è colpa mia' - IlSussidiario.net : GRANDE FRATELLO Vip 2018, anticipazioni. Jane Alexander ripensa a Gianmarco Amicarelli. L'attrice divisa tra l'ex ed Elia Fongaro

Grande Fratello Vip - la confessione clamorosa di Walter Nudo sulla ex moglie : 'Non l'ho resa madre perché...' : Walter Nudo si lascia andare e per la prima volta parla della ex moglie nella casa del Grande Fratello Vip . Lo fa con gli occhi lucidi e un po' di malinconia per un mancato lieto fine: 'Io mi sono ...

Grande Fratello vip - Stefano Sala e Benedetta Mazza sempre più vicini? Perché è 'meglio un distacco' : Nella casa del Grande fratello vip Stefano Sala e Benedetta Mazza sembrano sempre più vicini. Innamorati. Ma nella vita del modello c'è già un legame, quello con la sua fidanzata Dasha . E lui ha ...

Grande Fratello Vip - Lisa Fusco si sposa e annuncia : 'Ma visto che non sono più vergine...' : Nozze in vista per Lisa Fusco . L'ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip ha annunciato al settimanale Nuovo che si sposerà a gennaio. Lisa, che ora è opinionista di Pomeriggio 5 e Domenica ...