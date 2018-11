Grande Fratello Vip | Francesco Monte distrutto da Lory Del Santo | ' Perché la storia con

Grande Fratello Vip - Benedetta Mazza e la clamorosa ammissione con Stefano Sala : 'Siamo andati oltre' : 'Siamo andati oltre'. Tra Stefano Sala e Benedetta Mazza un nuovo terremoto al Grande Fratello Vip . I due modelli, uniti da qualcosa in più di un'amicizia, sono arrivati a dormire insieme nello ...

Grande Fratello Vip - Elia Fongaro fa gelare il sangue a Jane Alexander : 'Non siamo fidanzati' : Elia Fongaro , ex velino di Striscia la notizia , ospite nello studio di Mattino5 ha parlato della sua relazione con Jane Alexander . 'Mi è stato imputato di aver portato avanti una situazione mentre ...

Grande Fratello & GF Vip : abolire le eliminazioni. Perché no? : La terza edizione del Grande Fratello Vip ha evidenziato tutti i propri limiti.L'effetto novità delle prime edizioni è svanito, la ricerca di concorrenti funzionali e televisamente affascinanti si sta facendo sempre più ardua, il regolamento, nonostante la malleabilità, presenta evidenti falle e può essere facilmente "raggirabile" dai concorrenti più scafati.prosegui la letturaGrande Fratello & GF Vip: abolire le eliminazioni. Perché ...

Grande Fratello VIP 2018 - Maria Monsè : "Cecchi Paone delusione - si faceva notare" : Ormai lo sappiamo bene, dove c'è Maria Monsè, ci sono (indirettamente) anche Alessandro Cecchi Paone e Daniela Del secco d'Aragona. In questo caso la showgirl, ospite della trasmissione speciale di Mediaset Extra per il Grande Fratello VIP dedicata alle Ultime dalla casa, ha speso nuove critiche per il divulgatore scientifico. La nomination che l'ha portata all'eliminazione è un peso che non riesce a mandare giù: Io e Cecchi Paone non ...

Grande Fratello Vip - Giulia Salemi e la frase umiliante al collega : 'A 60 anni sarò piena come te' : Si parla di età anagrafica nella casa del Grande Fratello Vip . Riuniti in camera da letto, i vip si sono voluti complimentare con Lory Del Santo per il suo fisico molto giovanile. La gieffina, allora,...

Dalla fattura elettronica al "Grande fratello" fiscale : il garante privacy boccia il Governo : Di Maio annuncia che grazie al Decreto fiscale la guardia di finanza potrà accedere alle banche dati senza autorizzazione...

Grande Fratello Vip 3 : il daytime del 16 novembre 2018 : ...

Francesco Monte e Giulia Salemi/ "Ti lamenti e mi fai impazzire!" - Grande Fratello Vip 2018 - - IlSussidiario.net : Francesco Monte e Giulia Salemi lite al Grande Fratello Vip volano gli stracci tra i due 'piccioncini', cosa è successo questa volta?

Grande Fratello Vip 3 : il daytime del 16 novembre 2018 in diretta : [live_placement] Grande Fratello Vip è il reality show in onda su Canale 5, condotto in prima serata da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista, ogni lunedì sera.Oltre alla puntata in onda in prima serata, ogni giorno sarà possibile seguire il daytime nelle varie finestre in onda sulle reti Mediaset.prosegui la letturaGrande Fratello Vip 3: il daytime del 16 novembre 2018 in diretta pubblicato su ...

Grande Fratello Vip - furibonda lite tra Monte e Salemi - lei : 'Se non ti piaccio - mollami' : Giulia Salemi e Francesco Monte non riescono proprio a vivere con serenità la loro esperienza al Grande Fratello Vip 3. Negli ultimi giorni sembrava che i due finalmente fossero riusciti a trovare un'intesa, dato che avevano cominciato a baciarsi alla luce del sole. L'incompatibilità caratteriale tra i due concorrenti però è venuta fuori e per l'ennesima volta ieri sera i telespettatori di Mediaset Extra, hanno assistito ad una violenta lite tra ...

Grande Fratello VIP 2018 - Elia Fongaro a Mattino cinque : "Non sono fidanzato con Jane Alexander" (video) : La coppia formata da Jane Alexander ed Elia Fongaro era fra le meno quotate all'interno della casa del Grande Fratello VIP, ora è diventata la più discussa. Un rapporto costruito giorno dopo giorno ed ora ostacolato dalla divisione dei due voluta dal pubblico che poche settimane fa ha scelto di eliminarlo dal reality show di canale5.L'ex velino di Striscia la notizia ospite nello studio di Mattino5 ha provato a fare il punto della situazione ...

Grande Fratello Vip 2018 - Salemi a Monte : «Pensi sempre a cosa il pubblico pensa di te». Si offendono e poi fanno pace (che noia!) : Giulia Salemi “Potevamo stare vicini come persone mature. Tu sei una bambina. Mi fai passare per lo st*onzo. Io con te ci metto un punto”. Francesco Monte vs Giulia Salemi, ennesimo atto: è infatti risaputo che nella casa di Grande Fratello Vip 2018 basta un niente per accendere una nuova discussione tra i due “piccioncini”. Stavolta tutto è partito quando la prezzemolina ha puntato il dito contro l’ex tronista, “colpevole” di aver sostenuto con ...

Grande Fratello Vip : lite furiosa tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Toni molto accesi tra i due. Guarda il VIDEO : Nuova litigata tra Francesco Monte e Giulia Salemi, questa volta però i Toni si sono fatti più accesi del solito. Ieri notte i due hanno discusso per ore e sono volate anche delle offese.... L'articolo Grande Fratello Vip: lite furiosa tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Toni molto accesi tra i due. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Francesco Monte e Giulia Salemi/ Lite al Grande Fratello Vip 2018 : 'Faccia da cu*o e maleducata' - IlSussidiario.net : Francesco Monte e Giulia Salemi Lite al Grande Fratello Vip volano gli stracci tra i due 'piccioncini', cosa è successo questa volta?