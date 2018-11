Grande Fratello Vip 3 | il daytime del 16 novembre 2018 in diretta dalle ore 16 | 10

Grande Fratello vip - Marco Cucolo - parla il fidanzato di Lory Del Santo : 'Non la vedo lucida ma...' : 'Ci sono dei momenti in cui non è proprio lucida , però a casa sarebbe stato peggio…'. Marco Cucolo , il fidanzato d i Lory Del Santo , intervistato durante l'ultima puntata di Ultime della casa , ha ...

Grande Fratello VIP 2018/ Video - Benedetta chiude con Stefano : 'è colpa mia' - IlSussidiario.net : GRANDE FRATELLO Vip 2018, anticipazioni. Jane Alexander ripensa a Gianmarco Amicarelli. L'attrice divisa tra l'ex ed Elia Fongaro

Grande Fratello Vip - la confessione clamorosa di Walter Nudo sulla ex moglie : 'Non l'ho resa madre perché...' : Walter Nudo si lascia andare e per la prima volta parla della ex moglie nella casa del Grande Fratello Vip . Lo fa con gli occhi lucidi e un po' di malinconia per un mancato lieto fine: 'Io mi sono ...

Grande Fratello vip - Stefano Sala e Benedetta Mazza sempre più vicini? Perché è 'meglio un distacco' : Nella casa del Grande fratello vip Stefano Sala e Benedetta Mazza sembrano sempre più vicini. Innamorati. Ma nella vita del modello c'è già un legame, quello con la sua fidanzata Dasha . E lui ha ...

Grande Fratello Vip - Lisa Fusco si sposa e annuncia : 'Ma visto che non sono più vergine...' : Nozze in vista per Lisa Fusco . L'ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip ha annunciato al settimanale Nuovo che si sposerà a gennaio. Lisa, che ora è opinionista di Pomeriggio 5 e Domenica ...

Il Grande Fratello Vip 2018 non va in onda ma settimana prossima raddoppia di nuovo : Brutte notizie per i fan del Grande Fratello Vip 2018. In molti oggi si aspettavano la messa in onda di una nuova puntata del reality show di Canale 5 ma così non sarà, almeno per questa volta. La prossima settimana è già in programma una doppia messa in onda per il programma che occuperà il prime time del lunedì e del giovedì ad un passo dalla semifinale, sarà a quel punto che le sorelle Provvedi, Giulia e Silvia, che fino a questo momento ...

Dasha Dereviankina contro il Grande Fratello Vip : “E’ tutta una farsa” : GF Vip: Dasha Dereviankina furiosa con gli autori Dal momento in cui Stefano Sala ha messo piede nella casa più spiata dagli italiani ha fatto molto discutere. Il motivo? Ha legato molto con la concorrente del Grande Fratello Vip, Benedetta Mazza, creando un vero e proprio polverone mediatico. Difatti, per i pochi che non lo sapessero, il modello è felicemente fidanzato da diverso tempo con la modella ucraina Dasha Dereviankina. Ovviamente ...

Grande Fratello VIP 2018 - Francesco Monte : "Mi accorsi subito che a Cecilia piacesse Ignazio Moser" : Francesco Monte ha appena passato il suo primo anno senza Cecilia Rodriguez al suo fianco, dopo il tradimento ai suoi danni, avvenuto nella casa del Grande Fratello VIP, lo stesso luogo in cui ora il Tarantino è recluso. Il nome della modella argentina è venuto fuori da una conversazione con Stefano Sala, nella quale Monte si rispecchia per la situazione che si è creata fra il modello, Benedetta Mazza e la fidanzata Dasha all'esterno ...

Grande Fratello Vip 2018 - daytime 15 novembre : ...

Intervista a Valerio Merola : la sua rivincita al Grande Fratello Vip : Valerio Merola è stato indubbiamente uno dei protagonisti di questa prima parte della terza edizione del Grande Fratello Vip 3, in onda su Canale 5 e condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Il noto conduttore è uscito dalla casa del GF nel corso della terza puntata perdendo al televoto contro Jane Alexander, Elia Fongaro e Ivan Cattaneo. In questa sua esperienza ha mostrato la sua vera natura di uomo pacato, educato e sensibile ma ha anche ...

Grande Fratello Vip 2018 - daytime 15 novembre in diretta : [live_placement] Grande Fratello Vip è il reality show in onda su Canale 5, condotto in prima serata da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista, ogni lunedì sera.Oltre alla puntata in onda in prima serata, ogni giorno sarà possibile seguire il daytime nelle varie finestre in onda sulle reti Mediaset.prosegui la letturaGrande Fratello Vip 2018, daytime 15 novembre in diretta pubblicato su Gossipblog.it 15 ...

Grande Fratello Vip - Marchesa D'Aragona demolita ancora : chi bacia Patrizia De Blanck - clamoroso : Alleati nella battaglia contro la Marchesa D'Aragona , ovvero Daniela Del Secco , ora anche nella vita. Sì perché tra Patrizia De Blanck e Achille Giuseppe Tavaglia , meglio conosciuto al pubblico ...

Grande Fratello Vip news : Ivan Cattaneo dichiara di non voler cantare | Video : La prova settimanale del Grande Fratello Vip sarà a tema karaoke. I concorrenti dovranno cantare alcune canzoni molto famose di cantanti del calibro di Laura Pausini, Francesco Gabbani e anche artisti stranieri e internazionali. In palio ovviamente i soldi per la spesa settimanale. Qualcuno, però, ha preso di cattivo gusto la nuova prova del reality show. Ivan Cattaneo, infatti, ha dichiarato di non voler partecipare alla prova e si è rifiutato ...

Grande Fratello VIP stasera non va in onda | 15 novembre : Il Reality Show di Canale 5, Grande Fratello Vip, stasera non va in onda. Oramai gli appassionati del reality show si erano abituati al doppio appuntamento (al lunedì e giovedì) del reality ma questa settimana non sarà cosi. Il motivo è semplice, c’è la partita di Nations League programmata da tempo, vale a dire l’incontro tra le due nazionali Spagna e Croazia. Grande Fratello Vip non in onda il 15 novembre Questa sera, quindi, non ...