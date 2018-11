Graduatorie ATA terza fascia | controlli intensificati sulle domande

ATA terza fascia : Graduatorie truccate per favorire parenti : Non finiscono le vicende di falsi titoli nelle graduatorie ATA. Stavolta la triste storia arriva da Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, e a riportarla è il sito Altrepagine. Il protagonista è un assistente amministrativo che truccava le graduatorie per favorire i propri parenti. Lo stesso è stato stamattina sospeso dall’esercizio del pubblico servizio per la durata di otto mesi, per il reato di abuso d’ufficio. Corigliano ...

ATA - aspiranti con titoli falsi esclusi da Graduatorie : la nota di Milano : S’intensificano i controlli sui titoli ATA falsi. L’Ufficio scolastico territoriale di Milano, a seguito di segnalazioni, ha diramato ieri 8 novembre una nota relativa ai controlli da fare sui candidati ATA presenti nelle graduatorie. L’oggetto della circolare è: ‘Graduatoria di circolo ed istituto DM 640/17 personale ATA – requisiti di ammissione, titoli culturali e titoli di servizio degli aspiranti‘. Di non ...

Faq scuola : supplenze brevi - Naspi - Graduatorie ATA : Annarita – 1° quesito Gentilissima redazione di scuolainforma, Vorrei sottoporre un quesito circa la sostituzione degli insegnanti assenti. Nell’istituto Comprensivo in cui lavoro la dirigente non nomina supplenti, nel mio plesso, unica sezione di scuola dell’infanzia non ha nominato nemmeno su una supplenza di 10 giorni. Mi chiedo se è possibile che una docente non può assentarsi se non si trova una copertura e se, non ...

ATA - segnalazioni titoli falsi e controlli severi sulle Graduatorie : cosa rischiano i candidati : Continuano ad arrivare segnalazioni di titoli falsi nelle graduatorie ATA. Da poco avevamo riferito dell’avvio da parte del ministro dell’Istruzione Bussetti, Marco Bussetti, di una serie di controlli a tappeto in tutte le scuole italiane a seguito dello scandalo “Diplomat”. Ieri la nota numero 8320 dell’Ufficio scolastico provinciale di Torino che chiede controlli serrati sulle graduatorie ATA per segnalazioni ...

Ripescaggi Serie B LIVE - la prima squadra ripescata : le Graduatorie e la sentenza del Consiglio di Stato [DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – E’ una situazione caldissima per quanto riguarda il campionato di Serie B, la stagione è già entrata nella fase importante ma adesso si avvicina sempre di più il clamoroso ribaltone che rischia di sconvolgere i campionati, di conseguenza importanti cambiamenti anche per il campionato di Serie C. Ma andiamo con ordine. Negli ultimi giorni è arrivata la clamorosa decisione del Tar del Lazio che ha annullato ...

Graduatorie di istituto ATA e docenti 2017/19 : i controlli da parte delle scuole - conseguenze : Una volta che le Graduatorie di istituto di docenti e ATA 2017/2019 sono pubblicate, all’atto della costituzione del primo rapporto di lavoro, le scuole sono tenute ad effettuare verifiche e controlli sulle dichiarazioni dei candidati. La valutazione della domanda è la prima attività di controllo, in cui si rilevano omissioni, imprecisioni, errori materiali o incongruenze. Se rilevate, si avvisa l’aspirante e gli si chiede la ...

Collaboratori scolastici nominati da terza fascia delle Graduatorie ATA : Per gli interessati a lavorare in qualità di Collaboratori scolastici presto possono esserci novità. In particolare per coloro che si trovano nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA. Lo scorso 20 settembre è scaduto il termine per la pubblicazione delle graduatorie definitive. Le varie istituzioni scolastiche stanno provvedendo ad inoltrare le mail per il conferimento delle supplenze. Occhi puntati dunque alla casella di posta ...

Supplenze ATA : dove si sta convocando da Graduatorie di terza fascia : Le graduatorie di terza fascia ATA sono state pubblicate quasi in tutte le province. L’anno scolastico è iniziato e si cominciano a convocare i supplenti. Ma dove si convoca per le Supplenze da graduatorie di terza fascia ATA? Le convocazioni da terza fascia avvengono laddove risultino esaurite le graduatorie di prima e seconda fascia. Abbiamo già segnalato in un articolo precedente le province con ‘allarme’, ovvero quelle con ...

Terza fascia ATA - Graduatorie pronte : subito nomine supplenze : Le graduatorie definitive di Terza fascia ATA dovevano essere pronte entro il 20 settembre 2018. Il Miur aveva di fatto sollecitato affinché si provvedesse a pubblicare le graduatorie definitive entro ieri e così è stato, tranne per pochi ambiti territoriali. Anche le province in cui si sono avuti ritardi nella pubblicazione delle provvisorie hanno provveduto a pubblicare le definitive entro tale data prevista dal Miur. Province come Milano o ...

Graduatorie 2018/19 docenti e ATA definitive : a che punto siamo? Tempistiche : Le Graduatorie 2018/19 definitive per docenti e ATA sono attesissime. La buona notizia è che è rientrato l’allarme sul possibile ritardo previsto per quelle del Personale ATA, la cattiva che potrebbe ritardare di qualche giorno la pubblicazione di quelle dei docenti. Quindi, a che punto siamo? Graduatorie 2018/19 definitive ATA Il Miur ha dato come data ultima per la pubblicazione delle Graduatorie 2018/19 definitive ATA, oggi 20 ...

Supplenze ATA : riconvocazione da nuove Graduatorie per il conferimento degli incarichi : Ci scrive un lettore, riguardo alle Supplenze da assegnare al Personale ATA, ponendoci la seguente domanda. Il quesito Mia moglie è iscritta nelle graduatorie di terza fascia personale ATA, provincia di Roma, ove è intervenuta l’approvazione definitiva di tali graduatorie. Ha ricevuto una convocazione part time per 18 ore settimanali, per il profilo di assistente amministrativo dal 12 al 21/9/2018 e nella pec di convocazione è scritto: ...

Supplenze ATA - via alle convocazioni da terza fascia in diverse province : Graduatorie esaurite : Si registra in diverse province la mancanza di personale ATA, graduatorie di I e II fascia risultano esaurite. L’annuncio era stato dato già tempo fa da Massimiliano Sambruna, segretario generale Cisl Scuola Milano e Lombardia, e ne avevamo trattato in un precedente articolo. L’allarme non riguarda solo Milano ma anche altre province e ciò significa principalmente che per le Supplenze si convoca da terza fascia. terza fascia ATA: ...

Terza fascia ATA - aggiornamenti pubblicazione Graduatorie definitive : come vedere il punteggio : Si riportano gli ultimi aggiornamenti relativi alla pubblicazione delle graduatorie definitive di Terza fascia ATA. L’Ufficio scolastico provinciale di Milano ha, infatti, emanato poco fa la nota d’avviso di pubblicazione delle graduatorie definitive per le scuole di tutta la provincia milanese. Esse dovranno essere pubblicate da tutti gli istituti scolastici oggi 19 settembre 2018. graduatorie definitive Terza fascia ATA, gli ultimi ...

Elenco Graduatorie definitive di terza fascia personale ATA aggiornato : Nuovi inserimenti nelle graduatorie ATA Aggiornamento delle graduatorie di terza fascia aggiornato al 9 settembre 2018. Le graduatorie definitive di terza fascia sono visibili anche su Istanze on line. Entro la data del 20 settembre, come confermato dal Miur, dovranno essere pubblicate in tutte le regioni. Ricordiamo che esiste un altro modo per verificare le graduatorie. Occorre fare l’accesso ai siti web delle scuole scelte nel ...