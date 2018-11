Governo | Di Battista a Salvini | Sia leale | nessuno vuole tornare a votare

Per recuperare terreno il M5S vorrebbe Di Battista nel Governo. Chi uscirà? Ecco i ministri in bilico : Qualche tempo fa si era anche parlato di effettuare alcuni spostamenti facendo dimettere il ministro all'Economia Tria , mettendo al suo posto Paolo Savona , attuale ministro per gli Affari Europei,, ...

Governo : Giornalista querela Di Maio e Di Battista - da loro frasi offensive : Palermo, 12 nov. (AdnKronos) - Finiscono in procura le parole pronunciate subito dopo l'assoluzione della sindaca di Roma Virginia Raggi e rivolte ai giornalisti dal vicepremier Luigi Di Maio e dall'ex deputato Alessandro Di Battista. Gli esponenti del M5S hanno parlato di giornalisti "infimi sciaca

Le condizioni che possono portare alla caduta del Governo - secondo Di Battista padre : Anche lui irride "i volti, le messe in piega, i lifting, i fili di perle ostentati e le panze dei dimostranti pariolini contro Virginia Raggi", e anche "i titoloni dei giornali borghesi e conservatori, le speculazioni false e ripetute dei programmi televisivi che attaccano a testa bassa il Movimento" per tornare a dire che tutto questo obbliga "ad una reazione". E siccome "pure quei poveri di spirito di ...

Alessandro Di Battista : "Italia sotto attacco della finanza"/ M5s : "Indispensabile che Governo sia unito" : Alessandro Di Battista: "Italia sotto attacco della finanza". Ultime notizie M5s, il monito dell'ex parlamentare: "Indispensabile che governo sia unito"(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 12:19:00 GMT)

Di Battista - M5s - : L'Italia è sotto attacco - il Governo sia unito : ... che hanno il diritto a contrastare la maggioranza, capiscano che qui non è in gioco il destino di un governo ma la speranza che milioni di cittadini ancora hanno nei confronti della politica la ...

Governo - Di Maio : Di Battista? Nessun rimpasto né volontà di sostituire qualcuno : Non ci sarà alcun rimpasto nel Governo Lega-pentastellato: parola del vicepremier, Luigi Di Maio. 'Nessun rimasto', assicura al Corriere della Sera che gli chiede conto delle voci che vorrebbero ...

Rimpasto di Governo - M5S : ipotesi Di Battista agli Esteri : Alessandro Di Battista ministro degli Esteri. Per il momento è solo una suggestione giornalistica, una voce di corridoio, un rumor rivelato da qualche gola profonda ai giornalisti del Fatto Quotidiano. Ma la possibilita' che il numero 2 del M5S possa tornare in Italia dal Sudamerica [VIDEO] per ricoprire un ruolo di peso nel governo giallo-verde non è assolutamente campata per aria. Secondo il quotidiano diretto da Marco Travaglio, infatti, i ...

Di Battista pronto a tornare Nel Governo col rimpasto? Rumors : Una voce gira per le redazioni e per il Sacro Transatlantico: il ritorno di Alessandro Di Battista in un eventuale rimpasto di governo. E la fonte che fa filtrare l’indiscrezione è... Segui su affaritaliani.it

Fuori Tria e Di Battista agli Esteri : il possibile rimpasto di Governo rivelato dal Fatto Quotidiano : ... è il restroscena raccontato da Il Fatto Quotidiano che riporta gli umori dei pentastellati, già stanchi del ministro Tria , attuale responsabile del ministero dell'Economia. Secondo il Quotidiano, ...

Di Battista : “Sostengo con forza il Governo - nazionalizzazione Autostrade più grande regalo a italiani” : L'ex deputato del MoVimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, assicura di sostenere con forza il governo M5s-Lega e afferma che "la nazionalizzazione di Autostrade sarebbe il più grande regalo al popolo italiano". E aggiunge: "Questo governo per me riuscirà a rigarantire al popolo italiano alcune fette di indipendenza".Continua a leggere