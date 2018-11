Gossip Uomini e Donne | Gemma Galgani svela la verità su Rocco

Uomini e Donne Gossip - Soleil troppo magra? Lei : “Smettetela di giudicare” : Uomini e Donne, Soleil risponde alle critiche sul peso: troppo magra? “Smettetela di giudicare” Soleil Stasi da quando ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice vanta un grosso seguito sui social. Avere tanti follower, però, spesso vuol dire fare i conti anche con chi – purtroppo – è sempre pronto a sputare sentenze sui […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Soleil troppo magra? Lei: “Smettetela di ...

Uomini e Donne Gossip - Luigi pazzo di Sonia : la corteggiatrice spiazza : gossip Uomini e Donne, Luigi e Sonia: la nuova corteggiatrice di Mastroianni spiazza il tronista Dopo Irene, è arrivata anche Sonia a fare breccia nel cuore di Luigi. Il tronista di Uomini e Donne ha infatti deciso di portare fuori una nuova ragazza. La prima esterna tra i due è andata molto bene, nonostante lui […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Luigi pazzo di Sonia: la corteggiatrice spiazza proviene da gossip e Tv.

Gossip Uomini e Donne : Maria De Filippi e la verità su Giorgio e Gemma : Uomini e Donne: Giorgio Manetti parla di Gemma Galgani e Maria De Filippi In un’intervista uscita oggi su DiPiùTv, l’ex cavaliere di Uomini e Donne Giorgio Manetti ha deciso di rompere il silenzio sul suo allontanamento (a quanto pare volontario) dal programma, svelando tutta la verità su Gemma Galgani e parlando, inoltre, della padrona di casa Maria De Filippi. Proprio sulla regina del seguitissimo programma pomeridiano di Canale 5, ...

Uomini e Donne Gossip - che fine ha fatto Mara Fasone : ultime news : gossip Uomini e Donne, Mara Fasone dopo l’abbandono del Trono Classico: ecco che fine ha fatto Mara Fasone ha lasciato il Trono Classico di Uomini e Donne, questa è cosa nota ormai a tutto il pubblico. L’ormai ex tronista ha deciso di interrompere bruscamente il suo percorso nello studio di Maria De Filippi. Il motivo?! […] L'articolo Uomini e Donne gossip, che fine ha fatto Mara Fasone: ultime news proviene da gossip e Tv.

Uomini e Donne Gossip - Claudio D’Angelo scrive ad Emanuele Mauti : la risposta spiazza : Uomini e Donne, Claudio D’Angelo ed Emanuele Mauti amici dopo Sonia Lorenzini? Lo scambio di messaggi sui social spiazza i fan Cosa hanno in comune Claudio D’Angelo ed Emanuele Mauti? La risposta a questa domanda, ovviamente, è una e cioè: Sonia Lorenzini. Quest’ultima, prima di accettare il trono di Uomini e Donne, come molti sanno, ha corteggiato […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Claudio D’Angelo scrive ad ...

Uomini e Donne Gossip - Andrea Cerioli di nuovo tronista? Indizio : gossip Uomini e Donne, Andrea Cerioli nuovo tronista? L’Indizio che spiazza Tanta curiosità da parte dei fan di Uomini e Donne. Il pubblico del Trono Classico non vede l’ora di scoprire chi è colui che è stato scelto per prendere il posto di Mara Fasone. Ricordiamo che la siciliana ha improvvisamente lasciato il trono. La […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Andrea Cerioli di nuovo tronista? Indizio proviene da gossip e Tv.

Uomini e Donne Gossip - Gemma ringrazia Alessandra Amoroso : ecco perché : gossip Uomini e Donne, Gemma Galgani: un messaggio speciale per Alessandra Amoroso, ecco cosa è successo Gemma Galgani resta indubbiamente la protagonista indiscussa del Trono Over. Il pubblico di Uomini e Donne ha imparato ad amare e odiare allo stesso tempo la dama di Torino. Da ormai diversi anni, la signora fa parte del parterre […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Gemma ringrazia Alessandra Amoroso: ecco perché proviene da gossip e ...

Tina Cipollari di Uomini e Donne - colpo di scena : l’ultimo Gossip sull’opinionista : Non si riesce nemmeno a immaginare Uomini e Donne senza Tina Cipollari. L’opinionista, ormai storica della trasmissione di Maria De Filippi insieme a Gianni Sperti, si distingue per i suoi commenti al vetriolo, per le frecciatine non troppo velate ai protagonisti e da qualche anno anche per i siparietti con Gemma Galgani, la dama per eccellenza del trono over. Una ‘guerra’, quella con Gemma, che non sembra proprio avere fine. ...

Uomini e Donne Gossip - Marta Pasqualato furiosa attacca Nicolò : il video sfogo : Uomini e Donne, Marta Pasqualato perde le staffe e attacca Nicolò Brigante: il video postato sui social dove attacca l’ex tronista Ultimamente sui social si sta consumando uno scontro senza esclusione di colpi tra Marta Pasqualato e Nicolò Brigante. Quest’ultimo, nello specifico, dopo aver visto una stories dove Marta e il fidanzato Simone facevano dell’ironia […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Marta Pasqualato furiosa ...

Gossip Uomini e Donne - l'ex tronista Giorgia Lucini aspetta un maschio : l'annuncio sul web : Giorgia Lucini sta per diventare mamma di un bel maschietto: è questa la notizia che sta impazzando sul web da quando l'ex tronista di Uomini e Donne lo ha annunciato [VIDEO] su Instagram. Con un tenero video in cui si vedono lei e il compagno Federico davanti ad un grande scatolone che conteneva palloncini azzurri, la protagonista della prima edizione di Temptation Island ha comunicato ai suoi tantissimi followers il sesso del bimbo che ...

Uomini e Donne/ Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo vicini : la foto scatena il Gossip (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo vicini dopo la rottura? Una foto accende i sospetti eppure...(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne Gossip : Giorgio Manetti ha ritrovato l'amore : Il 2018 è un anno di grandi cambiamenti per Giorgio Manetti, storico cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne. Il Gabbiano ha deciso di non tornare nel parterre del dating show di Canale 5 per dedicarsi ad una nuova avventura lavorativa. A meta' settembre ha lanciato un'agenzia di eventi, la 'Giorgio Manetti Lifestyle, in collaborazione con una nota wedding planner, e da allora si è impegnato completamente a questa nuova sfida. Le novita' non ...

Uomini e Donne Gossip - Federica Benincà in ospedale : nuovi problemi di salute : Uomini e Donne gossip: l’ex corteggiatrice Federica Benincà sta di nuovo male Il 2018 è un anno da dimenticare per Federica Benincà. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è tornata single e ha da qualche mese diversi problemi di salute. In questi giorni è tornata di nuovo in ospedale a causa di una forte gastrite. […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Federica Benincà in ospedale: nuovi problemi di salute proviene da gossip e ...

Andrea Iannone - duro sfogo contro il Gossip : ‘Basta attribuire a Belen storie con altri uomini!’ : Andrea Iannone si scaglia contro il gossip, in difesa di Belén Rodríguez, sua legittima fidanzata, e tutto sommato anche di sé stesso: “Nessun rispetto per una donna che ha il solo ‘torto’ di essere famosa. Esistono anche semplicemente amicizie, Belén è una donna dai sentimenti seri“, ha scritto il motociclista sul suo profilo Instagram, sezione storie. Il pilota abruzzese, insomma, non ce l’ha fatta più a reggere ...