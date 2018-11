Google | sui Pixel 3 cala la Funzione notte

Novità per le password della G Suite - mentre Google devia utenti verso Gmail : Google include nella G Suite nuove opzioni per migliorare la sicurezza delle password, e nel frattempo invita gli utenti che ancora utilizzano Inbox By Gmail a passare a Gmail in vista della chiusura del servizio. L'articolo Novità per le password della G Suite, mentre Google devia utenti verso Gmail proviene da TuttoAndroid.

La feature Call Screening in arrivo sui Google Pixel di prima e seconda generazione : Call Screening è disponibile solo per i Google Pixel 3 e Pixel 3 XL ma il colosso di Mountain View ha promesso di implementarla a breve nei Pixel di vecchia generazione L'articolo La feature Call Screening in arrivo sui Google Pixel di prima e seconda generazione proviene da TuttoAndroid.

TWRP arriva sui Motorola Moto Z3 e G6 Plus ma fatica a digerire il notch di Google Pixel 3 XL : La TWRP, strumento imprescindibile per tutti gli amanti di modding, è disponibile ufficialmente per due prodotti, e si prepara a supportarne un terzo L'articolo TWRP arriva sui Motorola Moto Z3 e G6 Plus ma fatica a digerire il notch di Google Pixel 3 XL proviene da TuttoAndroid.

Google Fotocamera con Google Night Sight sbarca sui Nokia 7 Plus - 8 - 6.1 e 6.1 Plus (download APK) : La Modalità Night Sight di Google sta già "girando" su vari smartphone e nelle scorse ore all'elenco dei modelli supportati si sono aggiunti i Nokia 7 Plus, 8, 6.1 e 6.1 Plus L'articolo Google Fotocamera con Google Night Sight sbarca sui Nokia 7 Plus, 8, 6.1 e 6.1 Plus (download APK) proviene da TuttoAndroid.

Volete attivare l’Always On Display sui Google Pixel di prima generazione con Android 9 Pie? Ecco come fare : Ecco una semplice guida per abilitare l'Always On Display sui Google Pixel e Google Pixel XL di prima generazione con Android 9 Pie. L'articolo Volete attivare l’Always On Display sui Google Pixel di prima generazione con Android 9 Pie? Ecco come fare proviene da TuttoAndroid.

La modalità notte (Night Sight) sui Google Pixel potrebbe cambiare tutto - ma c’è da sistemare qualcosa (video) : Night Sight su Google Pixel 3 XL fa cose pazzesche, vi mostriamo come funziona in video e la mettiamo a confronto con Huawei Mate 20 Pro L'articolo La modalità notte (Night Sight) sui Google Pixel potrebbe cambiare tutto, ma c’è da sistemare qualcosa (video) proviene da tuttoAndroid.

Night Sight è impressionante sui Google Pixel : ecco come averla da subito : La modalità Night Sight è veramente impressionante in questi scatti di prova, e non è ancora stata rilasciata ufficialmente! ecco come averla su Google Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3 e Pixel 3 XL grazie a XDA. L'articolo Night Sight è impressionante sui Google Pixel: ecco come averla da subito proviene da TuttoAndroid.

La Germania vuole una 'tassa minima' sui guadagni di Google e le altre big : Reuters riferisce che la Germania starebbe valutando questa soluzione insieme alla Francia, assicurando che i due principali attori della politica economica europea siano già d'accordo su questa ...

Il sistema di sicurezza Android Protected Confirmation esordisce sui Google Pixel 3 : Sono i Google Pixel 3 e Pixel 3 XL i primi smartphone a poter vantare il supporto alla funzionalità di sicurezza Android Protected Confirmation L'articolo Il sistema di sicurezza Android Protected Confirmation esordisce sui Google Pixel 3 proviene da TuttoAndroid.

La suite di applicazioni Google potrebbe costare in Europa fino a 35 euro per ogni dispositivo : Secondo quanto riportano alcuni documenti confidenziali, la licenza per la suite di applicazioni Google costerà 35 euro ai produttori che vendono in europa. L'articolo La suite di applicazioni Google potrebbe costare in europa fino a 35 euro per ogni dispositivo proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 - alcune funzioni arriveranno anche sui Pixel di vecchia generazione : Quando abbiamo visto la presentazione dei nuovi Google Pixel 3 e Pixel 3 XL, tutti, o quasi, abbiamo pensato che, oltre al notch e ai materiali usati nella scocca posteriore, non fossero tanto differenti dai leggi di più...

Hey Google - mi sono perso qualcosa? Riflettiamo sui Pixel 3 : I protagonisti assoluti della scorsa settimana, non ce ne vogliano gli altri produttori, sono stati i Google Pixel di terza generazione, presentati nel […] L'articolo Hey Google, mi sono perso qualcosa? Riflettiamo sui Pixel 3 proviene da TuttoAndroid.

Google Plus per G Suite rimane vivo e ottiene nuove funzionalità : Google Plus rimane attivo per le aziende e si concentra principalmente sul consentire agli utenti all'interno di un'organizzazione di condividere facilmente le informazioni. Le nuove funzionalità che Google annuncia oggi offrono agli amministratori ulteriori strumenti per la gestione e la revisione dei post, consentono ai dipendenti di taggare i contenuti e fornire metriche di coinvolgimento migliori ai poster. L'articolo Google Plus per G ...

Google offre uno sconto sui pacchetti di prodotti per la casa intelligente negli USA : Dopo lo Smart TV Kit con Google Home Mini e Google Chromecast trapelato la scorsa settimana, Google offre altri bundle sul suo store ufficiale dedicati agli utenti che intendono collegare i dispositivi di casa in modo intelligente. I pacchetti di prodotti sono meno costosi rispetto all'acquisto separato dei singoli articoli, con sconti che arrivano fino a 100 dollari. L'articolo Google offre uno sconto sui pacchetti di prodotti per la casa ...