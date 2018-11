Golf | RSM Classic | avvio show per Howell

Golf - PGA Tour 2019 : Austin Cook cerca il bis al The RSM Classic : Dopo la tappa in Messico per il Mayakoba Golf Classic, il PGA Tour 2019 ritorna sul suolo americano. Da domani, giovedì 15 novembre, andrà in scena il The RSM Classic, torneo organizzato dalla Davis Love Foundation con montepremi di 6,2 milioni di dollari che si disputa presso il Sea Island Golf Club di Sea Island (Georgia, Stati Uniti). Il percorso prevede una curiosa particolarità: nei primi giri infatti i giocatori si alterneranno sui due ...