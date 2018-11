Golf : Race to Dubai - Molinari arretra : ANSA, - ROMA, 16 NOV - Francesco Molinari frena, Tommy Fleetwood avanza, e la corsa alla Race to Dubai 2018 si fa sempre più avvincente. Nel 2/o round del Dp World Tour Championship, ultimo evento ...

Golf - European Tour 2018 : a Dubai per chiudere la stagione. Francesco Molinari e Tommy Fleetwood duellano per vincere la Race : Li hanno chiamati “Moliwood” lungo tutta la Ryder Cup, dopo che hanno messo in ginocchio chiunque si sia presentato davanti a loro in coppia. Francesco Molinari e Tommy Fleetwood, adesso, da compagni di squadra e autentici idoli della folla di Parigi diventano rivali, ammesso che il termine abbia un senso pratico. Saranno loro, infatti, a giocarsi la vittoria della Race to Dubai nell’ultimo torneo dell’anno, il DP World ...